Prefeitura de Goiânia altera trânsito no Jardim América

O trânsito em Goiânia vai passar por transformações nos próximos meses, especialmente na região do Setor Jardim América. Após as modificações que envolveram o Setor Central, com mudanças na Praça Cívica, em que uma nova rota foi criada para substituir o anel interno do local, que será usado apenas por ônibus do transporte coletivo metropolitano, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) vai retirar o terceiro tempo dos semáforos da Avenida T-9 entre os córregos Cascavel e Vaca Brava, com a alternativa de criar binários. O primeiro deles, que deve passar a valer ainda em maio, será nas ruas C-149 e C-148. Além disso, a pasta também vai adquirir drones para fazer o monitoramento e estudos de engenharia.

Os motoristas e transeuntes que passam pela Rua C-148, especialmente no cruzamento com a Avenida T-9, já percebem a movimentação de máquinas e trabalhadores no local. Já foi recortado o canteiro central para permitir a instalação de semáforos e a criação da continuidade da via que se inicia na Rua C-171, já próximo ao Parque Amazônia. Atualmente, a rua é cortada tanto pela T-9 quanto pela Avenida T-63, o que proíbe a continuidade. A proposta da SMM é que a C-148 seja contínua, tendo cruzamentos semaforizados com estas avenidas de maior fluxo, permitindo que o tráfego vá até a C-12.

Outra modificação é que a C-148 deixa de ser mão dupla e passará a ter sentido único, que será da Avenida C-12 para a Rua C-171. Isso fará com que a Rua C-149, que hoje em dia também funciona nos dois sentidos, passe a ter apenas uma mão, na referência oposta à C-148, ou seja, da Praça da C-207, também conhecida como Praça do Jardim América, até a C-171 (veja quadro na página ao lado). As modificações só serão detalhadas oficialmente em anúncio público que deve ocorrer na próxima quinta-feira (28).

A reportagem apurou, no entanto, que a intenção dos técnicos da SMM é melhorar a trafegabilidade na região, já que as vias de mãos duplas que cruzam no sentido norte-sul ficam congestionadas nos horários de pico. As modificações no Jardim América já são pensadas há pelo menos sete anos e só agora devem ser colocadas em prática. Mas as trocas que atingem as ruas C-148 e C-149, especialmente, são apenas a primeira etapa do projeto, que vão atingir todo o trecho entre os córregos Cascavel e Vaca Brava. A ideia é que isso possa aliviar o tráfego na Avenida T-9, já que permite a retirada das conversões à esquerda nos semáforos.

Neste caso específico, a conversão permitida na Rua C-149 a partir da avenida será retirada. A explicação técnica é que o tráfego, especialmente os ônibus do sistema metropolitano de transporte coletivo, ganha mais tempo de verde, ou seja, aumenta o fluxo na avenida já que foi retirado o tempo que era dado para os veículos virarem à esquerda. Já que isso era feito fechando o tráfego para quem já estava na Avenida T-9 no sentido Avenida 85 para a Avenida dos Alpes.

A reportagem apurou que as próximas etapas do projeto vão seguir a mesma tese, mas nos outros cruzamentos da T-9 que ainda possuírem o terceiro tempo semafórico. Com isso, os motoristas terão de fazer o contorno de quadra para chegar ao sentido oposto, justamente usando o binário C-148 e C-149. A previsão é que as modificações sejam implantadas ainda na primeira quinzena de maio, restando ainda as obras de retirada do canteiro central da Avenida T-63 com a Rua C-148 e a finalização da instalação dos semáforos nos locais.

Além disso, a SMM também vai implantar uma ciclofaixa na Rua C-149 a partir da ciclovia da Avenida T-63. O trecho cicloviário passará por toda a extensão da via até a Praça do Jardim América e ainda na Rua C-120, para onde o ciclista chega até a Avenida dos Alpes, que faz parte do Corredor T-7, ainda em finalização e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O corredor possui uma ciclovia e, assim, a ciclofaixa fará a ligação entre os trechos T-63 e T-7. A estrutura corresponde a uma faixa pintada junto à calçada, onde será proibido estacionar.

Comerciantes da região do Jardim América chegaram a se reunir com a SMM para questionar a criação da ciclofaixa, sobretudo em relação ao fim do estacionamento, o que, no argumento apresentado, prejudicaria as lojas com a dificuldade em receber os clientes. Em contrapartida, foi dito que apenas uma das lojas não possui estacionamento próprio e que as mudanças no tráfego local trará benefícios aos comerciantes e moradores da região. Válido lembrar que a Avenida T-9, assim como a T-63, é considerada no Plano Diretor de Goiânia como um corredor estruturante, ou seja, o projeto do Paço Municipal é que se tenha prioridade aos ônibus que trafegam por lá.