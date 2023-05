Prefeitura de Goiânia começa a utilizar detectores de metais portáteis em escolas

A Secretaria de Educação de Goiânia (SME) começou a implementação de equipamentos de segurança nas escolas da rede municipal, nesta terça-feira (2). Segundo o secretário de saúde Wellington Bessa, são detectores de metal portáteis, concertinas, aumento dos muros das unidades e câmeras de monitoramento no incremento da segurança. A implementação desses materiais começa nesta semana e acontece em todas as escolas da rede municipal.

O uso de mochilas, que havia sido proibido temporariamente na última semana de abril, voltou a ser permitido. Em entrevista feita na Escola Municipal Bom Jesus, no Jardim Novo Mundo, o titular da pasta reforçou a necessidade de se garantir a segurança dos quase 110 mil alunos da rede, e destacou o papel dos pais nesse momento.

“É essencial que a escola esteja atenta e garanta a segurança interna nas instituições, mas que os pais e a sociedade também venham juntos nesse movimento pela não violência nas escolas”, concluiu Bessa.

Sobre a proibição do uso de mochilas para alunos do 5° ao 9° ano do ensino fundamental, o titular da pasta afirmou que foi uma medida temporária pensada para combater a onda de violência nas escolas que estourou durante o mês de abril. Agora, com o uso de detectores, o uso do item escolar voltou a ser permitido para esses estudantes. “Todos nossos alunos podem entrar novamente com mochila, pois todas são submetidas aos detectores de metal”, afirmou Bessa.

O orçamento

A equipe de assessoria da SME revelou que são, inicialmente, 900 detectores de metal distribuídos de forma descentralizada para as 376 unidades municipais. O secretário de saúde reforçou que um orçamento próprio de R$ 370 mil foi destinado especificamente para a aquisição desses aparelhos.

O titular da pasta garantiu ainda que “todas as unidades já receberam esses recursos” na última quarta-feira (26) e que a implementação desses aparelhos de segurança deve acontecer até o fim desta semana.