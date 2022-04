Prefeitura de Goiânia decreta situação de emergência após explosão de casos de dengue

A Prefeitura de Goiânia decretou situação de emergência em saúde pública após a explosão de diagnósticos de dengue na cidade este ano, inclusive com “elevado número de casos graves e aumento de óbitos”.

Informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que apenas no primeiro trimestre de 2022 a capital observou um aumento de 1.562% nos casos na comparação com o mesmo período do ano passado. A taxa de positividade para dengue superou o percentual de 87% das amostras testadas na cidade.

Nos três primeiros meses do ano foram registrados 22.575 casos prováveis de infecção, sendo 35 casos graves, 491 com sinais de alarme, três óbitos e 18 mortes em investigação. “Fato é que durante todo o ano de 2021 foram confirmados 12 casos graves, 274 casos com sinais de alarme, 4 óbitos e apenas um óbito em investigação”, relatou a SMS na justificativa para o estado de emergência.

“Neste cenário, denota-se a indispensabilidade de adoção de medidas urgentes e excepcionais quanto à epidemia de dengue no âmbito do Município de Goiânia, vez que referida situação poderá provocar aumento dos casos de óbitos, bem como a instalação de graves processos infecto-contagiosos na população goianiense”, complementou.

Com o decreto assinado pelo prefeito Rogério Cruz, o município está autorizado a ampliar as ações preventivas e de combate ao Aedes aegypt com aquisição de insumos e materiais em regime de urgência. Também fica permitida a contratação temporária e a manutenção dos contratos temporários vigentes para o combate.