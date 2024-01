Prefeitura de Goiânia disponibiliza 4 pontos de vacinação aos fins de semana

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza quatro salas de vacinação aos fins de semana e facilita o acesso da população a doses de imunizantes contra a Covid-19, Influenza, e outras vacinas de rotina que integram o Programa Nacional de Imunização (PNI).



O serviço de imunização está disponível no Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV), no Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitário (Ciams) Urias Magalhães, Ciams Dr. Domingos Viggiano e no Ciams Novo Horizonte.

Além dos fins de semana, a medida vale durante também nos feriados. O horário de atendimento em todas as unidades é das 8h às 17h e visa ampliar a cobertura vacinal em todas as regiões da cidade.



Confira as unidades que disponibilizam salas de vacinas aos fins de semana e feriados:



- Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV) - Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico



- Ciams Urias Magalhães - entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, Setor Urias Magalhães



- Ciams Novo Horizonte - Avenida Engenheiro José Martins, Quadra 55, s/n, Setor Novo Horizonte



- ⁠Ciams Dr. Domingo Viggiano - Praça C-201, s/n, Setor Jardim América