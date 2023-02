Prefeitura de Goiânia fará manutenção em estrutura da Marginal Botafogo após detectar instabilidade

A Prefeitura de Goiânia deve começar, nesta segunda-feira (13), uma obra de manutenção do gabião (espécie de gaiola metálica preenchida com pedras) na Marginal Botafogo, na altura da ponte da Rua 301, no Setor Norte Ferroviário. A manutenção, que deve ser concluída até quinta-feira (16), será feita devido à verificação de instabilidade na estrutura, provocada pelas chuvas que caíram na capital na última semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a instabilidade foi constatada durante fiscalização de rotina, “com o grande volume de água no Córrego Botafogo, durante o temporal que caiu na última sexta-feira (10)”.

Porém, a pasta destacou que “não há perigo para quem utiliza a via.”

A Seinfra disse ainda que as equipes vão colocar pedras com enrocamento e aplicar concreto usinado no local, estabilizando o gabião neste período chuvoso.

“Enquanto durar a obra, o trecho da Marginal Botafogo operará em meia pista, com sinalização realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM)”, concluiu.