Prefeitura de Goiânia gasta R$ 1,39 milhão com seis shows

GABRIELLA BRAGA

Levantamento parcial feito pelo jornal aponta que a Prefeitura de Goiânia gastou ao menos R$ 1,39 milhão para a realização de 6 dos 17 shows previstos para o aniversário de 90 anos da capital. As outras apresentações musicais ainda não tiveram os valores divulgados. A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) justifica que a veiculação ainda não ocorreu devido às alterações constantes na programação.

A comemoração de nove décadas de Goiânia foi lançada oficialmente no dia 1º de outubro e se estende até o dia 31 deste mês. Ao menos 17 shows estão previstos na programação, mas também há DJs e artistas locais que não foram nominalmente mencionados. Dentre os seis que tiveram os valores divulgados, o do cantor Leonardo foi o mais caro, com total de R$ 550 mil. O show é o principal do evento de comemoração, marcado para a próxima terça-feira (24), no dia do aniversário da capital, na Praça do Trabalhador, no Setor Central.

A primeira apresentação cultural realizada no evento foi a do cantor Léo Magalhães, no dia 11 deste mês, no setor Recanto das Minas Gerais, na região Leste. Na ocasião, também ocorreram apresentações de DJs e artistas locais. Dentre os pagamentos, o do cantor mineiro foi o terceiro maior, em R$ 250 mil para o show de 1h30 de duração.

O cantor goiano de música popular Amado Batista se apresentou no último dia 14, no Setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia. A contratação do artista é a segunda com o maior valor: R$ 260 mil para 1h30 de apresentação. Também houve performance de DJ e artistas locais. A Prefeitura diz que o evento reuniu 20 mil pessoas.

Os shows da dupla sertaneja Di Paullo e Paulino e do DJ Wam Baster ocorreram no dia seguinte, 15 de outubro, na Vila Mutirão, também no Noroeste da capital. Artistas locais também se apresentaram. O cachê ficou em R$ 180 mil para os sertanejos, com 1h40 de apresentação musical, e em R$ 30 mil para o DJ goiano de eletrofunk, por 1h.

Nesta quinta-feira (19), foi a vez da apresentação da banda de rock paulistana Ira!, ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim América. O custo para o show foi de R$ 120 mil, pelo período de 1h. O grupo se apresentou no mesmo dia que a banda Shotgun. Esta, entretanto, ainda não teve o valor divulgado. Sem estar previsto na programação oficial, a data também contou com a banda local Liga Joe.

O show da dupla Gian e Giovani, realizado nesta sexta-feira (20), na Praça do Trabalhador, também não havia sido divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) até o fechamento desta matéria. A assessoria de imprensa da Secult justifica que a programação ainda está sofrendo alterações e, por isso, não é possível levantar todo o montante gasto com os shows. Os recursos para o pagamento dos contratos com os artistas são oriundos de emendas impositivas, parcerias, e também de verba municipal destinada à cultura. A Secult explica que os contratos estão sendo “negociados e fechados aos poucos”.

Ainda conforme a pasta, planilhas de contrato e valores estão sendo atualizadas “a toda hora” diante da disponibilidade, ou não, dos shows. Todas as apresentações culturais já foram divulgadas pela Prefeitura. A pasta diz que alguns shows que estavam na programação precisaram ser cancelados diante da agenda dos artistas “que não bateu”.

“Nenhum show está sendo realizado sem contrato. Temos a documentação e vai ser publicada no Portal da Transparência”, justifica a assessoria. A secretaria diz ainda que o aniversário de Goiânia está sendo feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo (Segov).

Programação do Paço ocorre em várias regiões

Lançado oficialmente no dia 1º de outubro, o evento de comemoração dos 90 anos de Goiânia conta com atividades durante todo o mês. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) marcou presença nas apresentações culturais e em outros eventos oficiais da programação, e destacou a descentralização dos eventos culturais.

“Além de trazer músicos consagrados, estamos promovendo os artistas locais e abrindo os palcos para os talentos da cidade”, disse Cruz, durante os shows de artistas locais, no último dia 13. A atividade chamada de Carreta Show foi realizada no Parque Atheneu, na região Sudeste da capital.

A celebração do aniversário de Goiânia ocorre em várias regiões da cidade, com atividades nos setores Central, Recanto das Minas Gerais, Morada do Sol, Vila Mutirão, Marista, Residencial João Braz, Leste Universitário, Jardim América, Vila Redenção, Faiçalville, Balneário Meia Ponte, Novo Mundo, Santos Dumont, Aeroporto, Oeste e Jardim Mariliza.

Além de apresentações culturais, estão sendo realizadas atividades religiosas, com destaque para atrações evangélicas neste sábado (21), e católicas no domingo (22). Também há exposição de carros antigos, jogos durante a Taça das Favelas, promovida pela Central Única das Favelas (Cufa), em parceria com a TV Anhanguera.

Também são feitas homenagens a pioneiros de Goiânia, concurso de fotografias digitais, corridas e atividades esportivas, além de desfile cívico militar, premiação de redações, sorteio de geladeiras, e atividades ambientais e apresentações teatrais.

A proposta do Paço foi descentralizar o evento. “A atual gestão promove um processo de democratização da cultura e prestigiamos os artistas locais”, disse o secretário de Cultura, Zander Fábio Alves, durante o show de Léo Magalhães, no dia 11 de outubro.

“Goiânia é uma cidade que reúne todas as tribos e culturas. As comemorações pelos 90 anos da capital também têm essa característica, com uma programação diversa”, apontou Cruz, durante o show da banda Ira!, nesta quinta-feira (19).