Prefeitura de Goiânia inicia período de confirmação de transferência de estudantes

A Prefeitura de Goiânia iniciou o período de confirmação de transferência de estudantes veteranos da rede municipal de Educação. A transferência entre instituições é feita somente entre escolas e de Cmeis para escolas, e a solicitação é realizada pelo site da Secretaria Municipal de Educação (SME), na aba “E-matrícula”.



Pais e responsáveis que solicitaram a transferência até dezembro deverão comparecer, até 17 de janeiro, na unidade educacional para a qual solicitou a mudança da criança e fazer a confirmação do processo.



Aqueles que solicitaram a transferência a partir do dia 2 de janeiro devem contar o prazo de até 10 dias úteis após a solicitação para confirmar o processo. Caso os pais e responsáveis percam a data limite de confirmação na unidade, a pré-matrícula/solicitação de transferência será automaticamente invalidada.



Novos estudantes

A solicitação de vagas para novos estudantes das escolas da rede municipal de ensino de Goiânia tem início na próxima segunda-feira (8), a partir das 12h. Para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a solicitação será a partir do dia 11 de janeiro.



A pré-matrícula é feita exclusivamente de forma on-line, pelo site da Secretaria Municipal de Educação (SME), na aba “E-matrícula”. Para a solicitação da vaga, os pais e responsáveis devem obrigatoriamente realizar o Cadastro Antecipado da criança, disponível também somente de forma on-line no site da SME.