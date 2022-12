Prefeitura de Goiânia inicia período de transferência de estudantes, nesta quinta-feira (22)

A Prefeitura de Goiânia inicia, nesta quinta-feira (22/12), o período de transferência dos estudantes para escolas da rede municipal de ensino. O procedimento deve ser realizado, exclusivamente, pelo site sme.goiania.go.gov.br, pelo ícone e-matrícula. É necessário informar o CPF do estudante para solicitar a transferência.



Essa fase inclui a transferência de crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs) para escolas. São estudantes que atingiram a idade escolar necessária para ingressar no Ensino Fundamental.



Além da transferência de crianças de Cmeis e CEIs para escolas, é nesta fase que famílias que mudaram de endereço podem solicitar a transferência para outras unidades educacionais da própria rede de ensino.



Cronograma

O cronograma de matrículas teve início no dia 16 de novembro, com a renovação de matrículas para alunos veteranos. No dia 05 de dezembro, começou a fase de Cadastro Antecipado para os Cmeis e CEIs da capital. Agora, a SME inicia a fase de transferência.



Em seguida, a partir de janeiro, pais e responsáveis podem solicitar vagas para estudantes novatos. Para escolas, a efetivação das matrículas de novos estudantes ocorrerá a partir do dia 5 de janeiro. Para Cmeis e CEIs, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.