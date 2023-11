Prefeitura de Goiânia lança Corujão de Ultrassonografia

Lançado nesta terça-feira (7) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, o programa Corujão de Ultrassonografia pretende reduzir a fila de 120 mil pacientes que aguardam para fazer os exames. A iniciativa, apresentada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vai envolver 12 clinicas da rede privada que vão atender usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em horários alternativos. A SMS prometeu entrar em contato de imediato com os pacientes para fazer o agendamento.

“Com esse trabalho sério, a expectativa é zerar, dentro de quatro meses, a fila de espera por ultrassonografias”, disse o prefeito na cerimônia de lançamento. Pelo programa Corujão de Ultrassonografia, de acordo com a SMS, serão oferecidos diversos tipos de exames, como do abdômen, sistema urinário, próstata, pélvis e da tireoide. O atendimento será escalonado com base no tempo de espera. Serão priorizados os pedidos com espera superior a 180 dias e os pacientes terão acesso a consulta em telemedicina. Caso haja necessidade, os exames serão agendados e realizados pelos prestadores do Corujão. Nos pedidos com até 60 dias, o fluxo segue procedimento padrão da SMS.

O titular da SMS de Goiânia, o médico Wilson Pollara explicou que a iniciativa foi inspirada em experiências que tiveram êxito na rede pública de São Paulo, onde ele também atuou como secretário. “Existem clínicas que a partir das 15 horas já não têm movimento e nesses horários alternativos elas atenderão os pacientes da rede pública, durante sete dias da semana”, disse. A grande fila de espera foi formada a partir do início da pandemia da Covid-19, em 2020, quando os serviços de saúde foram suspensos em razão das medidas sanitárias de isolamento.

Além das 12 clínicas já definidas, a SMS está buscando parceria com outros prestadores.

“Quando entenderem a magnitude do programa, vão querer participar. Inclusive, muitos já se mostraram interessados, como é o caso do Hospital Albert Einstein”, afirmou Wilson Pollara.

Na primeira fase, que começa de imediato, a SMS vai entrar em contato com os pacientes e haverá a publicação de edital de chamamento para os prestadores. Na segunda etapa, serão realizadas as ultrassonografias.

Cronograma de atendimento