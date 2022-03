Prefeitura de Goiânia oferece mais de 800 vagas no Jardim Novo Mundo, nesta quinta-feira (31)

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza mais de 800 vagas de emprego aos moradores do Jardim Novo Mundo, nesta quinta-feira (31). O atendimento acontece das 9h às 13h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, e faz parte do projeto Sine Móvel. Os interessados devem levar documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho.

Entre as vagas oferecidas estão as de auxiliar de linha de produção, economista, cozinheiro, costureiro, eletricista, mecânico, gerente comercial, entre outras.

Além das vagas oferecidas, serviços de atualização cadastral dos trabalhadores e produção de Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também são oferecidas. O Sine Móvel leva toda estrutura da plataforma nacional de empregos aos bairros da capital. Depois do Novo Mundo, o próximo setor a ser contemplado é o Parque Amazônia, no dia 23 de abril.

Serviço

Dia: 31/03 (quinta-feira)

Horário: 9h às 13h

Local: Cras do Jardim Novo Mundo, Praça George Washington.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia