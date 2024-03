Prefeitura de Goiânia promove 1º Festival Mixer Musical com 4 dias de shows gratuitos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove, desta terça-feira (19) até sexta-feira (22), o 1º Festival Mixer Musical. A programação, com quatro dias de evento, prevê shows gratuitos com DJs e bandas de diversos gêneros musicais na Rua 52, atrás do Memorial Iris Rezende Machado (Casa de Vidro), Jardim Goiás, com estrutura coberta, palco, banheiros e segurança garantida.

“É um evento inédito no calendário cultural da nossa Goiânia. Teremos uma semana inteira de muita música. É a primeira vez que vamos fazer um evento na parte externa do local, aberto ao público de forma gratuita. Seguimos na proposta de descentralizar nossas ações e fazer eventos pelos quatro cantos de Goiânia, com acesso para todos, para todas as idades e gostos”, convida o secretário de Cultura, Zander Fábio.



Confira a programação:

19/3 – Terça-feira – a partir das 19h

Show: Banda Wormz e Adonis e Banda



20/3 – Quarta-feira – a partir das 19h

Show: Valter Mustafé, Sanoeth - a confirmar



21/3 - Quinta-feira – a partir das 19h

Show: Dj Lu Santos, Dj Ferreto e Dj João



22/3 - Sexta-feira - a partir das 19h

Show: Dj Leonardo Giordani e Banda SnakePit - Cover Metallica



Serviço: 1º Festival Mixer Music

Datas: 19, 20, 21 e 22 de março

Horário: A partir das 19h

Local: Rua 52 - Casa de Vidro - Jd. Goiás - atrás do Memorial Iris Rezende Machado