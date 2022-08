Prefeitura de Goiânia propõe redução de até 50% no valor do ITU

A Prefeitura de Goiânia enviará em outubro um projeto para a Câmara Municipal de Goiânia com a proposta de reduzir um ponto porcentual de todas as faixas da tabela de Imposto Territorial Urbano (ITU), que incide sobre os imóveis não edificados.

A tabela que define as alíquotas de ITU faz parte do Código Tributário Municipal, alterado ano passado. Ela divide os imóveis em sete faixas, de acordo com o valor venal. Por ordem crescente, a primeira, por exemplo, refere-se aos imóveis de até R$ 40 mil. Atualmente, o ITU sobre esses terrenos é de 2%. Com o novo projeto, a alíquota pode ser reduzida pela metade, chegando a 1%.

O cálculo do ITU é realizado pela Secretaria de Finanças (Sefin). Anualmente, os técnicos da pasta multiplicam o valor venal de cada propriedade imobiliária pela alíquota equivalente para encontrar o valor do ITU que será impresso no boleto.

Conheça os valores das alíquotas atuais de ITU e a nova proposta

Valor venal: Até R$ 40 mil

Quantidade de imóveis: 10,9 mil

Alíquota atual: 2%

Alíquota proposta: 1%

Valor venal: R$ 40 mil a R$ 60 mil

Quantidade de imóveis: 21,8 mil

Alíquota atual: 2,3%

Alíquota proposta: 1,3%

Valor venal: R$ 60 mil a R$ 80 mil

Quantidade de imóveis: 16,7 mil

Alíquota atual: 2,6%

Alíquota proposta: 1,6%

Valor venal: R$ 80 mil a R$ 100 mil

Quantidade de imóveis: 15,7 mil

Alíquota atual: 2,9%

Alíquota proposta: 1,9%

Valor venal: R$ 100 mil a R$ 150 mil

Quantidade de imóveis: 17,3 mil

Alíquota atual: 3,2%

Alíquota proposta: 2,2%

Valor venal: R$ 150 mil a R$ 300 mil

Quantidade de imóveis: 14,9 mil

Alíquota atual: 3,5%

Alíquota proposta: 2,5%

Valor venal: acima de R$ 300 mil

Quantidade de imóveis: 10,3 mil

Alíquota atual: 3,8%

Alíquota proposta: 2,8%