Prefeitura de Goiânia realiza poda de árvores para desobstruir sinalização em 24 pontos

A Prefeitura de Goiânia realiza neste sábado (13) e domingo (14) a poda de árvores para retirada de galhos que obstruem a visão de placas de trânsito na capital. Placas informativas e até mesmo semáforos ficam escondidos sob a vegetação, correndo o risco de ocasionar acidentes e prática de infrações de trânsito. A ação será realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Segundo a prefeitura, a atividade irá garantir a integridade estrutural e estética das árvores, mas assegurando a visibilidade de tráfego para motoristas e pedestres. A limpeza será realizada nos canteiros da Avenida E, no Jardim Goiás, bem como nos cruzamentos da Rua 94, no Setor Sul, das Ruas C-137 e 148, e Avenida T-8 com Rua C-197, no Jardim América, e Rua 3 com Rua 6, Setor Oeste. Os serviços chegam também aos setores Coimbra, Cidade Jardim, Vila Canaã, Jardim Ana Lúcia, Parque Atheneu e Parque das Laranjeiras. Além da poda das árvores, a prefeitura informa que será recolhido os galhos do local e haverá a desobstrução de fiação aérea.

A reportagem do DAQUI mostrou as mesmas vias com a sinalização prejudicada e que serão corrigidas pela prefeitura de Goiânia no final de semana. Foi informado também que motoristas e pedestres devem recorrer, caso sejam multados ou sofram acidentes decorrentes da má visibilidade das placas na capital.

O cidadão também pode solicitar a poda ou retirada de árvore caída em locais públicos. Para pedir o serviço, basta acionar a Comurg pelo aplicativo Prefeitura 24h, WhatsApp (62) 98596-8555 ou teleatendimento (62) 3524-8555.