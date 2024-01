Prefeitura de Goiânia realiza programação especial no Mutirama no último domingo de férias

A Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul) promove neste domingo (21), último final de semana de férias, duas atrações artísticas no Parque Mutirama, a partir das 10 horas. As crianças que visitarem a unidade poderão assistir ao espetáculo “Show Mundo dos Robôs” e à apresentação da Corporação Musical Santa Cecília.

A entrada no parque, os ingressos para os brinquedos e as atrações são totalmente gratuitas. O “Show Mundo dos Robôs” conta a história de Blue e Treckton, dois robôs vindos de uma estrela muito distante da Terra. Eles vão aterrissar dentro da “Casa Fantasma” do Mutirama e fazer amizade com a criançada com muita dança, interação e diversão.



Em seguida, a Corporação Musical Santa Cecília, formada por 40 músicos, em sua maioria crianças do projeto social que existe há 154 anos em Jaraguá, irá apresentar músicas tradicionais. Entre elas, dobrados, marchinhas e galopes (músicas tradicionais das cavalhadas). O repertório também conta com MPB, valsas e músicas clássicas. O evento será em frente a estação de embarque do Trenzinho, na área 2.