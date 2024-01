Prefeitura de Goiânia retira rotatórias da Avenida Pedro Ludovico

A Avenida Pedro Ludovico, no trecho que abrange os setores Parque Oeste Industrial, Celina Park e Chácara Dona Gê, receberá intervenções viárias. Com o objetivo de desafogar o trânsito da região, a via terá as rotatórias substituídas por semáforos de dois tempos, e as ruas secundárias passarão a ter sentido único, com conversão à direita.

As obras começam nos próximos dias e serão concluídas em até 30 dias após o início dos trabalhos. Elas serão executadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), anunciou a Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira (24).

Atualmente, cerca de 70 mil veículos passam pela Avenida Pedro Ludovico diariamente. “Essa é uma solicitação já de muitos anos dos moradores, como também dos empresários e dos comerciantes. Nós já estamos prevendo o desenvolvimento de Goiânia, a instalação de grandes empresas e comércios aqui nessa região. Então, elaboramos um projeto para as retiradas das rotatórias da Avenida Pedro Ludovico e a implantação de semáforos de dois tempos. Além disso, também estamos alterando as vias secundárias. Ruas que eram de mão dupla passam a ser de sentido único com acesso à direita, trazendo um impacto positivo para todo o trânsito da região”, explicou o prefeito Rogério Cruz, que visitou o local das intervenções na manhã desta quarta-feira.

Titular da SMM, Marcelo Torrubia, avisou que primeiro será implantada a sinalização vertical e, depois, serão retiradas as rotatórias. "Nós vamos realizar uma ação educativa, os agentes de trânsito vão estar aqui, vamos entrar em contato com os aplicativos de viagem, como o Waze e o Uber. Após isso, vamos retirar as rotatórias e a Seinfra já entrará rapidamente para a conclusão das obras."

Ele destacou que os trabalhos serão realizados com a interdição de meia pista, e que acredita que não será necessário nenhum desvio.

Logo após a visita do prefeito de Goiânia, servidores da SMM começaram a instalar colunas na pista. Torrubia reiteirou que a execução das obras deve durar de 20 a 30 dias, caso não aconteçam intercorrências, como chuvas na região. “Essa é uma obra de grande impacto e muito esperada, e o prefeito Rogério pediu celeridade na execução dos trabalhos. Nosso projeto prevê um prazo menor que um mês, mas dependemos das circunstâncias do tempo para a conclusão o mais rápido possível”, concluiu.