Prefeitura fecha trecho da Avenida Goiás neste domingo para evento multicultural

Atividades culturais e esportivas tomam conta do Centro neste domingo (7), com o fechamento para o trânsito de veículos na Avenida Goiás entre a Praça Cívica e a Avenida Anhanguera. A ação faz parte do projeto Centraliza, da Prefeitura de Goiânia, com a proposta de ocupar a região histórica da cidade com lazer, cultura e diversão.

O evento conta com uma programação de mais de dez horas de duração, entre aulas de alongamento e treino funcional, campeonato de golzinho e pintura facial para as crianças. Há ainda apresentações musicais com da Orquestra Sinfônica de Goiânia, além de exposição de carros antigos, atividades de skateboard e feira de antiguidades.

A primeira edição do evento chega como uma espécie de piloto para edições futuras de ocupação do Centro da cidade. A ideia é de que o evento seja realizado novamente em maio e em junho. “Caso tenha adesão da população goianiense, o projeto será reavaliado para se manter uma vez por mês ou passar a ser realizado quinzenalmente como era a proposta original, a partir de julho”, explica a Secretária de Finanças em nota.



Confira a programação



Das 8h às 8h30 - Aulão de alongamento no Palco Secult

Das 8h40 às 9h10 - Aulão de funcional no Palco Secult

Das 9h15 às 9h30 - Abertura oficial do evento

Das 9h30 às 10h45 - Apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Palco Secult

Das 10h50 às 12h20 - Pinturinha facial com os integrantes do Programa Anjos da Guarda, da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em frente ao Palco Secult

Das 16h30 às 18h - Campeonato de golzinho na quadra do esporte (ao lado do Palco Secult)

Das 17h30 às 18h30 - Apresentação musical

18h30 - Encerramento