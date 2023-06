Prefeitura foca em binários para aliviar trânsito de Goiânia

A gestão da mobilidade em Goiânia tem apostado no aumento de vias de sentido único, formando binários com ruas próximas, para conceder maior fluidez aos veículos. Isso ocorre com a retirada do sentido duplo e, logo, a ampliação do espaço para a passagem de carros que se locomovem para o mesmo lado. A nova aposta é para a melhoria do tráfego no Setor Vila Nova, com mudanças nas ruas 208 e A, que passarão a ter sentido único e oposto. Enquanto os veículos na 208 vão apenas da Avenida Independência para a Anhanguera, na Rua A o fluxo se dá ao contrário.

O secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Ciro Meireles, conta que a sinalização já está sendo instalada por quadras e assim que o serviço é finalizado já passa a valer a orientação. Na segunda-feira (19), seis quadras já tinham recebido o serviço e a previsão para esta terça-feira (20) era de que outras quatro fossem terminadas. “Já estamos fazendo e avisando o Waze (aplicativo que contém informações de tráfego nas cidades) e os agentes de trânsito já começam a atuar”, diz. A previsão é que todas as duas ruas fiquem totalmente aptas em até 15 dias.

Haverá também intervenção de obras nas cabeças de quadra no cruzamento com as avenidas citadas, onde há canteiros centrais que dividiram o sentido nas ruas. A obra, segundo Meireles, que será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), vai ser para garantir a segurança dos motoristas e impedir confusão quanto a mudança no sentido da via. O secretário executivo explica que a implantação dos binários melhora o ordenamento e a fluidez dos carros e, por isso, tem sido a escolha da SMM para a melhoria do trânsito.

Engenheiro especialista em trânsito e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Marcos Rothen concorda que a criação de sistemas binários é positiva quando o objetivo é a melhoria da fluidez. “Funciona bastante. A cidade vai crescendo, o número de carros vai aumentando e tem de fazer isto, é adotado em várias cidades. O movimento vai crescendo e o motorista tem de se acostumar a andar um pouco mais mesmo, é assim que ocorre”, afirma ele ao lembrar que os condutores, invariavelmente, realizam trajetos negativos (quando andam fora do sentido desejado) com a existência do sentido único, mas que é o método necessário para a organização da mobilidade local.

Lugares

Rothen conta que até mesmo avenidas de outras cidades passam a ser de sentido único em razão do crescimento do tráfego. A situação já ocorreu também em Goiânia, quando em agosto do ano passado a SMM anunciou modificações na região da Rua 44, em que esta via passou de ser sentido único da Avenida Oeste para a Avenida Independência, em oposição à Avenida Contorno, que também se tornou de sentido único. O objetivo era controlar a fluidez e trafegabilidade na região, considerada uma das que mais recebem movimentação na cidade.

O professor ainda afirma que já passou nas ruas mencionadas do Setor Vila Nova algumas vezes e que o local, de fato, precisava da intervenção que agora será realizada. O secretário executivo da SMM ressalta que as vias passaram a ser muito utilizadas nos últimos anos, sobretudo com a expansão urbana vertical no Setor Negrão de Lima, visto que os moradores usam as ruas como alternativa à Nona Avenida para chegar ao Setor Leste Universitário, Setor Central e Região Sul de Goiânia. Meireles conta ainda que a Rua 208 recebeu um novo condomínio residencial recentemente e ainda possui três igrejas e duas escolas, enquanto que a Rua A possui uma linha de ônibus.

O professor do IFG, por outro lado, entende que é preciso que a SMM faça um trabalho cuidadoso com a sinalização e aconselha a utilizar uma placa em conjunto informando que se trata de uma mudança no sentido da via. “As pessoas, muitas vezes, passam naquela rua há 40 anos e não são obrigadas a ver o jornal ou a televisão para saber que está tendo mudança ali. Também tem as que passam de vez em quando, só no fim de semana, e não ficam olhando a sinalização, por isso tem de ser chamativa, nas placas. Não adianta colocar faixa, porque isso não é sinalização de trânsito”, diz.

No começo deste ano, a implantação de binários no Setor Jardim América, já em sua segunda fase, provocou polêmica porque a SMM realizou a instalação das placas com a mudança planejada e cobriu com sacos plásticos pretos, já que a alteração seria iniciada em uma data posterior. Mas os sacos eram retirados ou se soltavam, deixando as placas à mostra e confundindo os motoristas sobre a alteração que não havia sido anunciada. Desta vez, a opção foi realizar a intervenção por cada quadra e, assim que a sinalização estiver pronta, já passar a valer.

Meireles ressalta que as ruas vão continuar permitindo estacionamento dos dois lados das vias, o que beneficia o comércio local, sobretudo por ser uma região com forte presença de bares e restaurantes. Para Rothen, a decisão, no momento, é adequada, pois o fluxo é suficiente para isso. “No futuro, provavelmente, com o aumento do fluxo de veículos, terá de tirar o estacionamento, mas agora tudo bem. Quando fizeram no Jardim América, tem umas avenidas lá que deveriam ter tirado o estacionamento já, atrapalha o fluxo”, diz.