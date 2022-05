Prefeitura inaugura viaduto sobre a BR-153, em Goiânia, após 32 meses de obra

O motorista da região metropolitana de Goiânia vai ter mais uma opção a partir do final da tarde desta sexta-feira (27) para cruzar a BR-153 com a inauguração do Viaduto Lauro Belchior. A obra, iniciada em setembro de 2019, tinha a previsão de ser entregue em seis meses, ou seja, ainda em março de 2020, mas só está sendo finalizada nesta sexta-feira (27), somando 32 meses de construção. Com o viaduto, a população da região Leste, sobretudo os moradores do Setor Leste Universitário, passam a ter mais uma travessia para o Jardim Novo Mundo e seu entorno.

No trecho urbano da BR-153 da capital há agora nove pontos em que é possível cruzar a rodovia que corta a cidade. O viaduto a ser inaugurado deverá receber um fluxo de 2,5 mil veículos por dia, de acordo com a Prefeitura de Goiânia, o que deve diminuir o tráfego das outras travessias próximas, sobretudo na Avenida Anhanguera, na Vila Bandeirantes, e na Avenida Olinda, no Park Lozandes, que atualmente sofrem congestionamentos nos horários de pico.

Os acessos são pela Rua 117, no Setor Leste Universitário, ao lado da sede da Enel Goiás, e pela Avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo. Assim, a nova travessia fica a cerca de 2 quilômetros (km) do viaduto na Avenida Anhanguera com a BR-153, e a 1 km da Avenida Olinda, cuja rodovia passa acima da via. Outra diferença é que esses dois locais são semaforizados e o viaduto terá o tráfego livre para cruzar a via federal, o que deve aumentar a velocidade dos veículos. A previsão é que o tráfego já seja liberado no local no fim da tarde desta sexta-feira. A cerimônia de inauguração está prevista para às 16h30.

Demora

O atraso nas obras tem sido justificado desde 2020 sob o argumento da pandemia de Covid-19, que reduziu o número de trabalhadores e aumentou os custos dos materiais. No caso do Viaduto Lauro Belchior houve uma demora de cerca de um ano para a chegada das vigas que foram içadas para o asfaltamento no cruzamento da rodovia. A construção também teve um atraso em seu início, já que foi necessária uma autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por se tratar de passar pelo trecho da rodovia federal.

No entanto, a demora redundou no aumento do custo da obra, que era orçada em cerca de R$ 7,6 milhões e custou teve um custo final de R$ 8,8 milhões. Ao todo, são “oito vigas metálicas de cerca de 54 metros de comprimento e altura de 2,5 metros cada, vão central de 41 metros e dois balanços adjacentes de 6,17 metros”, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A estrutura finalizada tem duas pistas com largura de 7,5 metros cada, com quatro faixas de rolamento para os veículos, a passarela de pedestres, com largura de 1,20 metro de cada lado, e o canteiro central de 1 metro.

Repetido

Este é o segundo viaduto entregue pelo Paço Municipal neste mês. No último dia 13, a gestão liberou o trânsito no Complexo Viário da Avenida Jamel Cecílio, que se localiza no cruzamento da via com a Marginal Botafogo e a Alameda Leopoldo de Bulhões, na região dos bairros Pedro Ludovico e Jardim Goiás. A obra também foi finalizada além do prazo previsto, sendo entregue 17 meses além dos 9 previstos, cuja explicação também é a pandemia de Covid-19.



Praça Cívica fica pronta em junho

As obras no anel interno da Praça Cívica para a construção da pista do corredor exclusivo do transporte coletivo, BRT Norte-Sul, só devem ficar prontas no final do mês de junho. No momento, quem transita pela região tem verificado um ritmo mais lento dos trabalhadores, mas a explicação é que o concreto colocado para a pista dos ônibus está em tempo de cura, que dura cerca de uma semana.

A previsão agora é que essa situação permaneça até o final da próxima semana, quando então passa a ser possível iniciar os chamados “encaixes” das pistas, que são as ligações das vias com o anel interno, no caso da Avenida Goiás e da Rua 84. O trecho da Praça Cívica até a Rua 1, no Setor Central, também permanece interditado. Esse encaixe com a 84, por exemplo, só poderá ser feito na próxima semana, com a cura de toda a pista do anel externo. No começo do ano havia a previsão de liberar a Praça Cívica no final de abril, mas achados arqueológicos na escavação do local elevou esse prazo para o dia 31 deste maio.

Agora já há esta nova previsão de término da pista que liberaria o tráfego para os ônibus. Válido lembrar que os veículos particulares não vão mais utilizar o anel interno da praça, o que já não ocorre desde julho do ano passado, quando as obras do BRT Norte-Sul chegaram ao local com a previsão de término em no máximo 75 dias. Após o fim da pista da Praça Cívica, vão faltar a construção das estações de embarque no entorno e também na Avenida Goiás, o que deve levar à finalização do corredor no trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, com a previsão de que isso ocorra entre setembro e outubro deste ano.

O viaduto na Avenida Goiás Norte com a Perimetral Norte está previsto para ser entregue na próxima terça-feira (31). Além disso, ainda falta entregar os terminais Isidória, Rodoviária e Perimetral, como também algumas estações e calçadas.