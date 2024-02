Prefeitura retoma obra na Avenida Perimetral Norte; veja trecho que terá fluxo em pista simples

A Prefeitura de Goiânia retoma, nesta quarta-feira (28), a obra de reconstrução asfáltica da Avenida Perimetral Norte, entre a GO-070 e a Avenida Cunha Gado, no Bairro Capuava.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), neste primeiro momento serão reconstruídas as pistas laterais da avenida, para depois a obra avançar para a parte principal da via. Com isso, o tráfego no local será feito em pista simples.

Ao todo, segundo a Seinfra, o trecho entre a GO-070 e a Avenida Cunha Gago, terá 1,3 Km de cada pista a ser reconstruída. A obra faz parte do programa que prevê 500 km de via restaurada.

A reconstrução da Avenida Perimetral Norte foi dividida em seis trechos, dos quais os três primeiros estão concluídos, segundo a Seinfra. Eles vão da Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva, até a Avenida Cunha Gago, no Bairro Capuava. Os trechos fazem parte do Programa 630 Km, que já está mais de 85% concluído.