Presidente da Câmara, Romário Policarpo é internado após alta de pressão

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, de 35 anos, deu entrada em um hospital da capital no final da manhã desta quarta-feira (10) após sofrer uma alta abrupta de pressão. De acordo com a unidade hospitalar, a pressão do parlamentar já voltou à normalidade, mas ele segue internado.

Policarpo foi internado por volta de meio-dia no Hospital Incor São Lucas após o mal-estar. O presidente da Câmara cancelou, ainda, as agendas desta quarta e quinta-feira para a realização de exames.

“Policarpo é assistido pelo médico cardiologista Raphael Freire. A alta médica está condicionada ao resultado dos exames”, informou a assessoria da Câmara.