Preso homem que furtou peça de carro enquanto equipes prestavam socorro à grávida na BR-060

Foi preso o homem filmado carregando uma peça do carro que capotou na BR-060, entre Goiânia e Guapó, na quarta-feira (9). Nas imagens, o suspeito aparece com o objeto na mão. Em seguida ele entra em um carro e vai embora do local. A empresária Adriele de Lima Fernandes, de 24 anos, que estava grávida de dois meses, morreu após o capotamento.

A polícia divulgou um vídeo feito depois da prisão em que o homem pede desculpas, diz que agiu em um "momento de bobeira" e não imaginava que teria essa repercussão.

“Só peço perdão. Eu joguei o farol fora, não tive intenção de pegar. Foi um minuto de bobeira, não sabia que ia dar esse problema todo. Vocês me perdoem pessoal da família e todo mundo”, afirmou o homem.

Segundo esclareceu o inspetor Newton Morais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pegar objetos ou cargas de veículos envolvidos em acidente é crime e a pessoa pode ser responsabilizada pelo ato.

O acidente

No dia 9 de agosto, a empresária Andriele de Lima Fernandes, de 24 anos, morreu depois que o carro que ela dirigia capotar e atingir um poste na BR-060, na saída de Goiânia. Andriele estava grávida de dois meses e deixou outros dois filhos e o marido.

No dia do acidente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a possível causa do acidente ter sido por conta do pneu dianteiro que estava careca e que pode ter estourado, fazendo com que ela perdesse o controle do veículo.