Preso homem suspeito de quebrar esculturas de Cora e Leodegária

O homem suspeito de quebrar as esculturas das poetisas Cora Coralina e Leodegária de Jesus, foi preso na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil (PC), o responsável por danificar as obras que ficavam no Mercado Municipal da Cidade de Goiás, é um indígena.

Segundo informações da PC o ataque contra as esculturas aconteceu na noite do domingo (7). As estátuas pertencem à Associação Mulheres Coralinas, e estavam expostas no mercado do centro da cidade. O homem foi identificado e localizado com ajuda da Polícia Militar (PM).

A polícia informou que o prejuízo causado com a quebra das estátuas pode chegar a R$ 15 mil. O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelo crime de dano qualificado. Os agentes informaram que ele não pagou o valor da fiança, e foi levado para a unidade de prisão.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem.