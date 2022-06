Preso por seis meses no lugar do irmão, pedreiro analfabeto é solto após análise de digitais

Depois de ficar detido por quase seis meses no lugar do irmão, o pedreiro Jucinaldo Freire da Silva, de 38 anos deixou a Unidade Prisional Regional de Jataí, no sudoeste de Goiás. A saída do presídio ocorreu no sábado (11), após decisão do juiz Ronny André Wachtel, proferida no última sexta-feira (10).

Jucinaldo estava detido por causa de um homicídio praticado em Acreúna no ano de 2014. Analfabeto, o pedreiro foi preso no lugar do irmão Josivaldo Freire da Silva e continuou detido mesmo afirmando que era outra pessoa. Inicialmente, ele foi levado ao presídio de Rio Verde, mas estava em Jataí que também pertence à 6ª Coordenação Regional Prisional.

Na decisão do magistrado, ele explica que a prisão aconteceu para que a polícia provasse que Jucinaldo era irmão de Josivaldo, mas que isso não ocorreu. O homem foi preso no dia 28 de novembro de 2021, mas o mandado de prisão era contra o irmão e havia sido emitido em 15 de outubro de 2020. Três dias depois, ele passou por audiência de custódia, afirmou que não era o irmão, mas continuou preso porque não sabe escrever e não existia uma assinatura sua no sistema de segurança pública.

Análise de digitais

O juiz pediu, então, que o Instituto de Identificação de Goiás coletasse as digitais do preso para que fosse confrontada com a digital do irmão, que é natural de Juazeiro, na Bahia. O resultado saiu no último dia 9 de junho e atestou que as digitais eram diferentes. “Realizada pesquisa nos arquivos civis do Instituto de Identificação da Polícia Civil, foi localizado cadastro para Josivaldo Freire da Silva, cujas impressões digitais não são coincidentes com as colhidas do conduzido”, explica o laudo.

Na decisão judicial que pediu a revogação da prisão de Jucinaldo, o juiz juntou o relatório de verificação de identidade concluindo que ele não era Josivaldo Freire. Em entrevista ao G1 Goiás, o advogado do pedreiro, Gilson Lima Costa afirmou que a família não tem notícias de Josivaldo desde 2014.