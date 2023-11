Preso, prefeito de Iporá despacha de dentro da cadeia

O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido), que foi indiciado por tentar matar a ex- mulher e o namorado dela, decretou a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos do município. Ele está preso desde o dia 23 de novembro.

O documento foi assinado na segunda-feira (27). O prefeito foi internado em um hospital da cidade após sofrer um mal-estar na unidade prisional de Iporá no sábado (25) e recebeu alta na terça-feira (28).

O jornal entrou em contato com a Prefeitura de Iporá, mas não obteve retorno até a última atualização do texto. A reportagem também questionou a defesa do prefeito sobre o assunto, mas não houve resposta.

Conforme o decreto, do dia 1º ao dia 31 de dezembro, o atendimento ao público vai ocorrer entre 7h e 12h. A mudança visa reduzir gastos.

Na última segunda-feira, o Ministério Público pediu que a Câmara Municipal de Iporá reconhecesse, no prazo de 24 horas, a vice-prefeita Maysa Cunha como prefeita. No entanto, segundo a equipe dela, a Câmara Municipal pediu um prazo de 15 dias.O g1 pediu um posicionamento da Câmara Municipal de Iporá, mas não houve retorno até a última atualização da reportagem.

Relembre o caso

Naçoitan Leite foi preso no dia 23 deste mês, após se entregar à polícia de Iporá, no oeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o prefeito invadiu a residência com uma caminhonete e atirou pelo menos 15 vezes contra o quarto onde a ex estava com o namorado. Na terça-feira (28), ele foi indiciado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual.

A invasão aconteceu na madrugada do dia 18 deste mês, sendo que o prefeito fugiu logo após o crime. A Justiça determinou a prisão de Naçoitan no mesmo dia.

Em entrevista à TV Anhanguera no dia do crime, a ex-companheira relatou os momentos de pânico vividos quando ele invadiu a casa dela. A mulher contou que estava dormindo e acordou com o barulho da porta de vidro da cozinha quebrando.