Preso suspeito de matar e esconder corpo de mãe e filho em Itapirapuã

Foi preso o suspeito de matar e esconder corpo de mãe e filho em um sofá na cidade de Itapirapuã. O homem detido tem 53 anos e pode ter praticado o crime por motivos passionais, já que ele teria tido um relacionamento com a mulher morta. A Polícia Civil apura o caso, mas aponta que o suspeito pode ter matado as vítimas por esganadura.

Os corpos de mãe e filho, Joicemeire Conde Cardoso, de 39 anos, e o filho dela como João Vitor Conde, de 8 anos, já estavam em decomposição dentro do móvel que estava abandonado em um lote baldio na cidade, próximo à GO-070. Mãe e filho haviam desaparecido no dia 31 de julho deste ano.

A Polícia Civil, que investiga o crime desde o dia 6 de agosto, já havia informado que o suspeito tinha passado o domingo (31) com as vítimas. Os adultos teriam consumido bebidas alcóolicas juntos. Depois de algumas brincadeiras que desagradaram a ambos, eles discutiram e se agredido.

Os corpos foram encontrados no último domingo (7) na área que fica às margens da BR-070. O corpo da criança estava escondido no sofá. O corpo da mulher, debaixo do móvel.

A polícia informou que as diligências continuam para identificar as pessoas que teriam auxiliado o suspeito na ocultação dos cadáveres, bem como para apurar se há outros envolvidos nas mortes.

Morte por esganadura

As investigações apontaram que o suspeito preso tinha um relacionamento casual com a vítima já há alguns anos, encontrando-se com a vítima sobretudo aos finais de semana.

A perícia apontou que Joicemeire e João Vitor teriam sido mortos no domingo (31), possivelmente por esganadura. Testemunhas ouvidas pela polícia confirmam que, nesse dia, o suspeito teria agredido a vítima na casa dele, inclusive na presença da criança. Mãe e filho não foram vistos depois da noite em questão.

As agressões teriam se iniciado após uma discussão entre autor e vítima, movida especialmente pelo ciúme dele. As investigações apontam que, possivelmente, o autor dos crimes teria esganado as vítimas no domingo à noite e ocultado os cadáveres de madrugada, embaixo de um sofá abandonado na estrada vicinal.