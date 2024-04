Presos em MG são suspeitos de furtar prédios de luxo em Goiânia

Três homens presos em Minas Gerais são suspeitos de realizarem assaltos em imóveis de luxo na região Sul de Goiânia. Um dos criminosos teria entrado em dois apartamentos no Jardim Goiás no domingo (7) e levado dinheiro e joias. Tentativas de acesso aconteceram em outros dois condomínios mas foram impedidas por porteiros, um nas imediações dos imóveis invadidos e outro no setor Nova Suíça.

O delegado da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, Daniel Marcelino, disse que ainda não é possível confirmar se os homens foram apreendidos pelos crimes em Goiânia. Apesar disso, os suspeitos teriam as mesmas características coletadas nas imagens das câmeras de segurança dos prédios no momento da ação criminosa. A Polícia Científica foi ao local colher impressões digitais.

De acordo com uma moradora, o modo de operação dos criminosos em um dos prédios foi pela abordagem na entrada de moradores: “Tentaram utilizar o reconhecimento facial e disseram ao porteiro que não estava funcionando, logo em seguida ele foi abordado”. Durante essas movimentações não houve rendimento com arma de fogo, segundo vídeos apurados pelo POPULAR, a ação foi a mesma em outro condomínio.

“Não chegaram nem a conversar, porque foi tão rápido o que aconteceu. Só forçaram a entrada ali no leitor facial. Ele reclamou que não estava funcionando e o porteiro abriu”, descreve a moradora que não quis ser identificada. De acordo com ela, o crime envolveu dois homens e em duas etapas. Durante toda a ação eles aparentavam estar bem vestidos. Ainda não se sabe se contavam com ajuda de algum funcionário interno.

Antes da abordagem que deu acesso ao prédio, outro homem suspeito de participar dos roubos foi a portaria pedindo para falar em um apartamento com um suposto morador, que não estava no local. Com a resposta da portaria, nos vídeos, é possível ver o homem indo embora. Acredita-se que nesse momento ele vai até o cúmplice alertar sobre a residência que está vazia.

Os homens foram apreendidos na tarde da segunda-feira (8) em ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar de Goiás (PMGO) e de Minas Gerais (PMMG). Junto deles foram encontradas joias de valor que serão verificadas para identificar se correspondem aos objetos roubados dos moradores, e assim conduzir o andamento das investigação na 8ª Delegacia Distrital de Goiânia.

Presos sob custódia, ainda vai ser decidido se poderão responder em liberdade. Caso a prisão seja mantida, a delegacia tem até 10 dias para resolver o caso, contrário a isso, com a liberdade, há o prazo de 30 dias podendo ser prorrogável.

Segundo Marcelino se forem identificados como os autores, os homens presos em Minas Gerais poderão pegar até oito anos por cada furto, além de mais quatro por associação criminosa. (João Gabriel Palhares é estagiário do GJC em convênio com a UFG)