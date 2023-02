Presos por assalto no Carrefour de Goiânia planejavam assaltar outra unidade na capital, diz polícia

Funcionários foram rendidos e obrigados a se deitarem no chão durante um assalto no hipermercado Carrefour da região Sul de Goiânia, na madrugada desta terça-feira (31), informa a Polícia Militar (PM). Imagens mostram os homens vestidos de roupa preta e os trabalhadores rendidos no chão. Parte da quadrilha foi presa pela PM, que acredita que os assaltantes também sondaram o Carrefour da Avenida T-9 para outro possível assalto, afirmou a corporação.

A PM diz que o grupo foi responsável por roubar seis hipermercados do Carrefour, em Brasília. No assalto desta terça-feira (31), foram roubados, ao menos, 40 celulares, dois tablets, 15 notebooks, uma caixa de som e um rádio comercial da loja. Após o crime, os homens fugiram com a ajuda de um outro comparsa que estava na porta do local. A polícia informou que ninguém se feriu.

Prisões

Ainda de acordo com a PM, testemunhas informaram que dois homens estavam armados e um terceiro estava em um carro fora do estabelecimento, do lado da BR-153, caminho por onde fugiram do local.

Os suspeitos foram localizados horas depois do assalto e, segundo a PM, as diligências estão em andamento em Goiânia e no Distrito Federal. Parte dos objetos roubados já foram recuperados.

O veículo utilizado no crime foi identificado em Brasília. O primeiro a ser preso foi o motorista. Depois, outros três foram presos em uma casa, onde os objetos foram recuperados. De acordo com a polícia, o líder da quadrilha ainda está foragido.

O Daqui não encontrou o contato da defesa dos assaltantes presos para que se posicionassem até a postagem desta matéria. O espaço segue em aberto.

Desespero

Testemunhas disseram que os ladrões estavam armados e fizeram, ao menos, sete pessoas reféns. Além disso, as pessoas também informaram que foram obrigadas a ajudar a arrebentar os cadeados da porta de emergência do estabelecimento para que os autores do roubo pudessem sair.

Ao Daqui, o Carrefour lamentou o ocorrido na unidade localizada no Jardim Goiás, informou que as autoridades policiais foram acionadas de imediato e que a empresa está acolhendo os colaboradores que estavam na loja no momento da ação.

Confira a nota na íntegra

Confirmamos que na madrugada desta terça-feira, 31 de janeiro, ocorreu um assalto na unidade localizada no Jardim Goiás e as autoridades policiais foram acionadas de imediato. A empresa lamenta o ocorrido e está acolhendo os colaboradores que estavam na loja no momento da ação.