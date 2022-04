PRF apreende pasta base de cocaína avaliada em R$ 1,6 milhão dentro de ônibus, em Jussara

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF) apreendeu cerca de 13 quilos de pasta base de cocaína na BR-070 em Jussara. Os policiais encontraram a droga dentro de um ônibus que seguia de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, para Imperatriz, no Maranhão. O valor estimado do entorpecente chega a R$ 1,6 milhão.

A abordagem aconteceu na noite da última segunda-feira (4) e foram encontradas duas mochilas com os pacotes dos entorpecentes. Segundo a PRF, no momento da abordagem não foi possível identificar quem transportava a droga ilícita. Por isso, a corporação solicitou à empresa de ônibus as imagens da câmera do veículo.

Todos os passageiros foram qualificados, o ônibus liberado e a droga encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Jussara (GO).

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.