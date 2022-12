PRF dobra número de policiais nas estradas de Goiás durante fim do ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou nesta quinta-feira (15) a Operação Rodovida. Em Goiás, a corporação afirma que está dobrando o número de policiais nas estradas para intensificar as fiscalizações entre o Natal desde ano e o feriado de Carnaval de 2023, em todas as rodovias que cortam o estado,.

Neste mesmo período do ano passado, a PRF registrou um total de 553 acidentes, 663 feridos e 63 mortes nas estradas goianas. Além de 4.241 multas por ultrapassagens indevidas, 1.022 motoristas dirigindo alcoolizados, 2.231 sem o cinto de segurança e 294 por falta de cadeirinhas para crianças.

De acordo com a corporação, serão feitas atividades de educação e fiscalização de trânsito. “A intensificação das ações de segurança viária nos trechos mais críticos de acidentalidade tem como principal objetivo reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes”, destaca em nota.

A operação, segundo a PRF, será realizada em atividades integradas, conjuntas e coordenadas com diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados à segurança no trânsito. “Nenhuma morte no trânsito é aceitável e todos compartilham a responsabilidade de evitá-la”, finaliza a nota.