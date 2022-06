Primeiras comitivas de carreiros já chegam a Trindade

As primeiras comitivas de carreiros chegaram a Tridade, para a Romaria do Divino Pai Eterno, que tem início nesta sexta-feira (24). Devotos do Divino Espírito Santo que saíram de Damolândia no último fim de semana já estão na cidade da fé. Outros grupos estão no trajeto e devem chegar ao município nos próximos dias. A Festa de Trindade ocorre até o próximo domingo, 3 de julho.

O carreiro Hernandes Luiz Moreira já está em Trindade. Ele faz parte de uma comitiva que saiu com três carros de boi da cidade de Goianápolis na segunda-feira (20). Depois de quatro dias de viagem, seu grupo chegou ao município para participar de toda a festa. A intenção é acompanhar desde a primeira missa. Os carreiros só vão embora depois do final da festa, na segunda-feira (4).

Ele se disse feliz por estar na estrada novamente. “Vamos agradecer pela vida e pela saúde apesar de tantas dificuldades, estamos reunidos com companheiros. Graças ao Divino Pai Eterno, estamos com vida e com saúde.” O carreiro diz que participar da festa ativamente é motivo de satisfação, apesar das dificuldades. “Aqui é poeira, sol e fé no peito.”

Preparativos

O carreiro de Damolândia Welber Nunes Arantes sai da cidade nesta sexta e prevê a chegada no domingo (26). Ele diz que o motivo de investir neste tipo de tradição é o amor à cultura, aprendida com a família. “Tem gente que critica nosso gasto, nosso empenho, o trato com os animais. Mas o que posso falar é que é do coração, a gente não consegue abandonar.”

Ele diz que neste ano sua comitiva tem 12 carros. “A cidade está movimentada, todo mundo conhece alguém ou está se organizando para ir para Trindade, seja no carro de boi, a pé, de carro, de moto. É uma tradição bonita e queremos preservar, manter isso aqui, que é muito lindo.”

Expectativa de público

Com expectativa de receber 5 milhões de pessoas, começa nesta sexta-feira (24), a Romaria do Divino Pai Eterno 2022, em Trindade. O evento, que aconteceu de forma virtual nos dois últimos anos em decorrência da pandemia do coronavírus, retoma sua forma presencial neste ano. A programação inclui, além das missas, novenas e terços; Encontro dos Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros; procissões e shows.

No total, a expectativa é de que cerca de 400 carros de boi cheguem a Trindade no próximo dia 30, a mesma quantidade recebida na festa de 2019, a última realizada presencialmente antes da pandemia de Covid-19. Os carreiros, inclusive, já ocupam as rodovias goianas a caminho da festa.