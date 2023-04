Primeiro hospital público veterinário de Goiânia passa a fazer cirurgias em animais

Foi inaugurado, na manhã desta sexta-feira (31), o centro cirúrgico do primeiro hospital público para animais, localizado no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. A Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet), que já faz consultas e exames, agora irá realizar pequenos procedimentos cirúrgicos, como a castração.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), inaugurou o centro ao lado de outras autoridades, como o presidente da Amma (Agência Municipal do Meio Ambiente), Luan Alves. A vereadora Lucíula do Recanto, que atua bastante na causa animal, classificou a inauguração como histórica.

Para o presidente da Amma, a implantação do centro cirúrgico é um avanço na política pública para os animais. Além disso,a realização de castrações é o primeiro passo para o controle populacional de cães e gatos.

“O centro cirúrgico muda a forma de controle populacional dos animais. Antigamente, tinha a política da carrocinha, do extermínio. Estamos mudando da política de extermínio para a do cuidado e atenção com os animais.”, explicou.

UPAVet e Centro Cirúrgico

A UPAvet foi inaugurada em novembro de 2020. Conforme Luan Alves, é o único hospital veterinário da região centro-oeste totalmente custeado pelo tesouro municipal. O atendimento é voltado para animais de famílias de baixa renda, ONGs e protetores.

O centro cirúrgico foi montado com equipamentos novos e modernos para a maior qualidade dos atendimentos. Neste novo espaço da UPAVet, há duas salas de cirurgia, sala de recuperação, local para escovação e ambiente para internação.

O investimento foi de cerca de R$ 2 milhões para ampliação e compra de equipamentos. O centro possui certificações e a aprovação da vigilância sanitária.

Lessandra Maione, diretora do hospital veterinário, explicou ao g1 que o centro cirúrgico é a oportunidade de ampliar o atendimento e apoiar a população.

“A gente faz em torno de 30 atendimentos diários e agora temos condição de ampliar o atendimento. A população precisa desse nosso apoio”, disse.

Conforme Rogério Cruz, a inauguração é um grande feito para Goiânia, que há mais de 10 anos não realizava cirurgias em animais.

Como funciona?

O hospital público veterinário funciona de segunda a sexta-feira e as senhas são entregues por ordem de chegada. O atendimento é voltado para animais da população de baixa renda cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Conforme Lessandra Maione, ONGs de animais abandonados e protetores independentes também podem usufruir dos serviços da unidade, mas é necessário cadastramento na Amma.

Para realizar uma cirurgia, o animal passará primeiro por uma avaliação médica, fará os exames pré-cirúrgicos necessários e depois o procedimento será agendado.

A unidade tem capacidade para atender cerca de 30 a 40 animais por dia, mas a expectativa da Amma é posteriormente ampliar o atendimento diário para 100 animais.

No hospital, os atendimentos são realizados por três médicos veterinários com o apoio de seis estagiários de medicina veterinária. Entretanto, há uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, para ampliar o número de profissionais atuando na UPAvet.

Conforme a Amma, a expectativa é transformar a unidade em uma referência e, posteriormente, inaugurar novas unidades em diversas regiões de Goiânia.