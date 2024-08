Print mostra mensagem que suspeita de fingir ter câncer enviava às vítimas para aplicar golpes

Mensagens enviadas pela mulher que foi presa suspeita de fingir que estava com câncer terminal mostram como ela sensibilizava as pessoas para pedir dinheiro para o tratamento. Kamilla Morgana Mendes Borges dizia nas mensagens que precisava arrecadar 48 mil reais para tratamento oncológico e que o plano de saúde iria reembolsar o valor e então ela devolveria às vítimas do golpe. ​Kamilla foi presa nesta terça-feira (30), em Aparecida de Goiânia. (Confira print abaixo).

Em nota, a defesa de Kamilla diz que ela sofre de transtornos psicológicos e faz uso de quatro medicações controladas, o que "compromete sua consciência sobre seus próprios atos". Disse ainda que ela "está à disposição da justiça e provará sua inocência utilizando as ferramentas judiciais apropriadas" e que "a defesa e a família optam pelo silêncio e aguardam pela justiça". (Confira nota na íntegra abaixo)

Os prints das mensagens foram disponibilizados por uma das vítimas ao delegado do caso, Igomar de Souza Caetano. Segundo ele, Kamilla chegou a arrecadar cerca de 150 mil reais ao todo. O delegado informou que ela pedia auxílio para família, amigos e até pessoas da escola onde a filha estudava. Além de transações de dinheiro via pix, ela também ganhou a prestação de "serviços diversos" gratuitamente.

Nas mensagens ela diz que está “em tratamento oncológico e vivendo uma situação muito delicada”. Ela explica que precisa arrecadar dinheiro para um novo procedimento que o plano de saúde supostamente não cobre. “Preciso fazer o procedimento o mais rápido possível. Dos R$ 48 mil meu pai conseguiu boa parte, a questão é que já estamos esperando reembolso do plano. Gastamos quase R$ 500 mil na última internação e ainda falta mais de 20 dias para o reembolso”, escreveu Kamilla

"Nossas economias estão desfalcadas”, escreveu Kamilla à uma das vítimas

Ela ainda afirma às vítimas do golpe que o plano de saúde reembolsará o valor, mas que já está aguardando um reembolso e tem urgência para realizar o tratamento. “Não tive outra opção do que pedir ajuda às minhas clientes mais próximas. Eu preciso de R$ 15 mil ainda”, afirma Kamilla nas mensagens.

Segundo o delegado, Kamilla não tem nenhuma doença. Ele informou que a mulher andava com um lenço na cabeça, alegando que estava fazendo quimioterapia para um câncer terminal. No entanto, Igomar disse que ela fazia procedimentos estéticos com o dinheiro arrecadado. Kamilla Morgana cometia o crime há cerca de um ano.

Uma das vítimas a delatou à polícia, que vem investigando o caso desde então. O nome e a foto dela foram divulgados pela polícia para possibilitar a identificação de novas vítimas. Kamilla Morgana Mendes Borges está presa, à disposição do Poder Judiciário.

Nota da defesa na íntegra

"Diante das notícias veiculadas pela imprensa sobre a prisão da Sra. Kamilla Morgana, a defesa técnica esclarece que os fatos alegados serão devidamente elucidados no decorrer do processo judicial.

É importante destacar que a Sra. Kamilla Morgana sofre de severos problemas psicológicos, como Transtorno Bipolar, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Depressão, Comportamento Dissociativo e Síndrome de Steven Johnson. Atualmente, ela faz uso de quatro medicações controladas, o que compromete sua consciência sobre seus próprios atos.

Qualquer conclusão neste momento será meramente especulativa e precipitada, devido à ausência de uma análise detalhada das nuances do caso. A Sra. Kamilla Morgana está à disposição da justiça e provará sua inocência utilizando as ferramentas judiciais apropriadas. Neste momento, a defesa e a família optam pelo silêncio e aguardam pela justiça.

Goiânia, 31 de julho de 2024.

GILLIANO VINÍCIUS FREITAS SOUZA

OAB/GO Nº67.584

VICTOR HUGO LOPES

OAB/GO Nº64.068"