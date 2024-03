ProBem: Governo convoca mais de 1 mil estudantes na segunda chamada

O governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), divulgou a lista da segunda chamada para 1.146 estudantes em vulnerabilidade social que estavam no cadastro reserva da última seleção do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Veja lista completa

A lista com os nomes dos selecionados foi divulgada nesta segunda-feira (12) no site da OVG. Após a assinatura do termo de adesão, o estudante se torna um beneficiário do ProBem e deverá entrar na central do bolsista para programar seu banco de oportunidades.

Segundo o edital, o universitário contemplado deverá realizar cursos, capacitações e ações sociais até completar a pontuação exigida e manter aproveitamento acadêmico mínimo de 75%, para continuar participando do programa. Segundo a OVG, mais de 44 mil universitários foram beneficiados pelo programa desde 2019.