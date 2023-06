ProBem: Inscrições para programa que oferece bolsa estudantil de até R$ 5,8 mil estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Programa Universitário do Bem (ProBem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com quatro mil bolsas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social de todos os municípios goianos.

As bolsas são divididas em integrais, correspondendo ao valor máximo de R$ 1,5 mil, e parciais, limitadas a R$ 650. Para os estudantes dos cursos de medicina e odontologia, que possuem mensalidade mais altas, os limites são maiores: R$ 2,9 mil para parciais e R$ 5,8 mil para integrais.

O edital pode ser acessado na Central do Candidato. As inscrições seguem até o dia 7 de julho e o resultado do processo seletivo será divulgado no próximo dia 1º de agosto. Como as inscrições vão até o próximo mês, os contemplados vão receber o benefício retroativo a julho de 2023.

Para participar, o candidato precisa morar em Goiás; ter vínculo com uma Instituição de ensino superior cadastrada no ProBem em curso superior de graduação, na modalidade presencial; não frequentar curso superior à distância; ser socioeconomicamente vulnerável, nos termos do Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A) e estar cursando a primeira graduação.

De acordo com o Governo de Goiás, atualmente, o programa tem 14.244 bolsas ativas e contempla universitários de 233 municípios goianos, em 91 instituições de ensino superior (IES). São estudantes de 72 cursos diferentes. Do total de bolsas, 444 são preenchidas por pessoas com deficiência. As mulheres correspondem, na atualidade, a 75% do total de contemplados pelo programa.