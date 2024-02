Processo seletivo na Educação municipal tem 48 mil inscritos

O processo seletivo para contratação de professores e profissionais de educação na rede municipal de ensino em Goiânia teve 47.952 inscritos, sendo 67,6% destes para cargos de ensino médio. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação (SME) havia anunciado a abertura de 454 vagas temporárias, porém com a divulgação da relação preliminar dos candidatos a pasta afirma que o total deve variar e que a convocação vai depender das demandas de cada regional.

Entre os inscritos, há 1.829 com mais de 60 anos e, destes, 33,8% conseguiram a nota máxima e estão na frente na ordem de convocação, já que a data de nascimento é um critério positivo de desempate. Na relação, o Daqui encontrou oito candidatos nascidos nos anos 1940 e 656 nos anos 1950. Há duas pessoas com mais de cem anos, mas ao procurar pelos nomes e CPFs na internet a reportagem constatou o erro.

O cargo de agente de apoio educacional, com salário inicial de R$ 1.415,83 e que exige até o 6º ano do ensino fundamental, foi o que teve mais candidatos: 14.953, dos quais pouco mais de 12 mil para as 61 vagas de ampla concorrência, 127 para as cinco reservadas a pessoas com deficiência e 1.969 para as 16 da cota racial. Levantamento feito pelo jornal mostra que o cargo é o que conta com mais pessoas acima de 60 anos inscritas, sendo que no caso da ampla concorrência são 516 que ficaram com nota máxima e estão no topo da ordem de convocação.

A lista preliminar com a ordem de classificação dos inscritos foi divulgada com os candidatos separados por regionais da rede municipal. São cinco. Entretanto, não foi tornada pública a divisão das 454 vagas que constam no edital por estas regionais. Ao Daqui, a SME diz apenas que o número total é uma estimativa e que no dia da convocação se terá um “número exato necessário para chamar”, podendo aumentar ao longo do ano. “A pasta pode chamar o cadastro reserva de acordo com a necessidade.”

O processo seletivo começou a ser elaborado em maio do ano passado e sofreu com atrasos, levando a Prefeitura a prorrogar até dezembro os contratos temporários dos aprovados em um processo seletivo de 2019. Como a previsão é que as convocações deste processo lançado em 2024 comece só depois de 20 de fevereiro, a SME prorrogou centenas de contratos agora no começo do ano, mesmo sem ter enviado para a Câmara Municipal projeto de lei pedindo autorização para a medida. Estes profissionais, que podem ficar até 30 de março sendo sugerido, vão receber por indenização. Não foi divulgado o total de renovações provisórias.

A secretaria argumenta que não há um número de vagas por regional e que os inscritos serão convocados conforme a ordem de classificação conforme a necessidade. Estes candidatos irão suprir a ausência de servidores efetivos que se licenciam, seja por questões de saúde ou por outros motivos. Atualmente são permitidas licenças que não sejam por ordem médica apenas para quem está em processo de aposentadoria.

“A SME ressalta que a convocação dos selecionados se dá de acordo com a necessidade de cada regional. Conforme são solicitadas as licenças legais dos servidores e para manter o funcionamento adequado das instituições. A pasta destaca que a regionalização das vagas é importante para facilitar o acesso dos profissionais interessados, pois serão lotados em regiões escolhidas por eles, durante a inscrição, facilitando o acesso ao trabalho”, explicou a secretaria, por meio de nota.

Entre os cargos de professor, com salário inicial de R$ 3.586,79 para 30 horas semanais, o mais concorrido foi o de pedagogo, com 9.164 candidatos de olho nas 62 vagas iniciais previstas para ampla concorrência. Os que tiveram menor procura, também em relação às vagas de ampla concorrência, foram para Libras (163 inscritos) e Artes (210).

Para os cargos que exigem ensino fundamental ou médio, o número de inscritos com nota máxima (10) supera em muito o de vagas previstas no edital. Já para os de professor, a situação é inversa, ao todo apenas 36 conseguiram a pontuação máxima.

O número de inscritos dentro das cotas para pessoas com deficiência (PCD) também foi baixo para os cargos de professor, sendo que só um se candidatou para docente de inglês, e apenas em educação física que o total superou dez inscritos.

Quando se separa a lista de inscritos por cargo, regional e tipo de vaga (ampla concorrência, cota para pessoas com deficiência e cota racial), a relação se transforma em 195 listas menores. Cada uma com sua própria ordem de convocação, visto que será por regional e respeitando a proporcionalidade das cotas. Neste caso, em 37,4% das listas menores há pessoas com mais de 60 anos entre os melhores classificados.

O processo seletivo simplificado não envolveu provas e levou em conta apenas pontuações de acordo com formação acadêmica, experiência profissional e participação em cursos. A lista preliminar foi divulgada na semana passada e agora se encontra em fase recursal. A relação final dos inscritos está prevista para ser publicada no dia 20 de fevereiro. As convocações poderão ocorrer dentro de dois anos, podendo ser prorrogado o prazo por mais dois.