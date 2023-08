Procissão marca ápice de Romaria do Muquém nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (15) a romaria 2023 em homenagem a Nossa Senhora D’Abadia de Muquém, em Niquelândia, norte de Goiás. Completando 275 anos, a festa religiosa é a mais antiga do estado, reunindo milhares de pessoas no mês de agosto. Desde o dia 5 cerca de 500 mil devotos passaram pela região, um movimento que não era visto desde os anos de 2020 e 2021 quando a pandemia da Covid-19 impediu a realização da romaria. O ápice da festa está previsto para às 17h30 desta terça-feira, com a procissão com o andor e logo depois a coroação de Nossa Senhora D’Abadia.

Em 2023, com a suspensão das restrições sanitárias, aumentou consideravelmente a circulação de pessoas na região. Apesar da intensa programação religiosa, vários problemas foram registrados nos dias de romaria. Segundo o titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil em Niquelândia, delegado Cássio Arantes do Nascimento, além de acidentes rodoviários e prisões por embriaguez e tráfico de drogas, dois homicídios foram registrados. Nenhum deles ocorreu na área do santuário, mas sim na região comercial da Vila de Muquém, fora do espaço da Igreja.

Na madrugada de sábado (12), Djair Costa da Cruz, de 26 anos, que tinha saído da prisão um dia antes, foi assassinado na Vila de Muquém. Ele tinha diversos antecedentes criminais.

Comparação

Cássio Nascimento lembra que a romaria de Muquém tem uma característica diferente da romaria de Trindade. “Além de grande parte dos moradores de Niquelândia migrar para o Muquém, onde armam barracas, é grande o movimento de pessoas de fora. E a festa mudou muito nos últimos anos, com o incremento do lado profano. São vários shows e comercialização de bebidas alcoólicas”. Amado Batista fez a apresentação de encerramento nesta segunda-feira (14).

Ainda não há confirmação oficial se o acidente que matou o filho do ex-prefeito de Niquelândia, Valdeto Veloso, teve alguma influência do uso de bebidas alcoólicas. Robledo Veloso, 31, morreu na manhã de sábado (12), na GO-237, que liga Niquelândia a Muquém, quando o veículo em que estava com outros dois ocupantes se aproximava da sede urbana. O Fiat Uno, que era conduzido pelo advogado Caio Henrique Brito Rocha, 30, capotou, Também estava no carro João Vitor Veloso, 34, primo de Robledo. Os dois últimos ficaram feridos e foram hospitalizados.

Para o final da romaria, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o monitoramento e as orientações a motoristas e romeiros nas rodovias federais BRs- 153, 080 e 414. Todas elas dão acesso à área do Santuário de Nossa Senhora D’Abadia. Na quarta-feira (16), o bispo diocesano dom Giovani Caldas Carlos Barroca, de Uruaçu, estará à frente da celebração da missa de despedida dos romeiros, a partir das 7 horas. Mas, conforme o delegado Cássio Nascimento, as atenções das autoridades para o lugarejo ficam redobradas até o final de semana, porque muita gente ainda permanece na região desmontando barracas.