Procon aponta aumento de 8,64% no valor da cesta básica em Goiânia

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), apontou um aumento de 8,64% no preço da cesta básica, comparado ao levantamento feito no mês passado.

No total, foram avaliados 30 produtos da mesma marca em 10 estabelecimentos distintos e a oscilação entre os preços chegou a 380%. A cesta, que custava R$ 591,27 em junho, passou a custar R$ 642,35 em julho.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de julho e a variação da carne chegou a 90%. Já o leite, contou com 41,63%, de oscilação e o arroz tipo 1 foi a menor, de até 22,85%.

Confira os valores de variação de alguns produtos:

- Tomate: de R$ 1,87 a R$ 8,99 o quilo

- Carne/coxão mole: de R$ 35,90 a R$ 68,01 o quilo

- Leite: de R$ 6,99 a R$ 9,90

- Arroz tipo 1: de R$ 17,90 a R$ 21,99

Valores nacionais

Os maiores valores da cesta básica estão nas cidades de Florianópolis e São Paulo conforme dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Os menores, por sua vez, estão em Aracaju e Salvador. Comparadas as capitais, Goiânia ocupou a 8º lugar em abril, foi para 9° lugar em maio e se manteve em 9º no mês de junho.

Valores abusivos

Para elevações abusivas de preço, a recomendação é que denúncias sejam realizadas junto ao Procon Goiânia. O contato pode ser feito pelo Aplicativo Prefeitura 24h ou pelos telefones: (62) 3524-2942, 3524-293.