Procon encontra mais de 30 quilos de alimentos vencidos em restaurantes de Goiânia

Mais de 10 bares e restaurantes foram fiscalizados na última sexta-feira (22) pelo Procon Goiânia. O resultado da Operação Férias no dia foi mais de 30 quilos de alimentos vencidos apreendidos, além de bebidas e condimentos, totalizando 13 autos de infração.

Segundo o presidente do Procon Goiás, Júnior Café, a ação será realizada até o final do mês e, por isso, ainda não há um balanço total. No entanto, ele conta que a quantidade de produtos impróprios para consumo 'surpreendeu' os fiscais.

"De uma simples torrada à farofa, maioneses, carnes e muitos outros produtos vencidos. Agora que retornamos às atividades normais, os consumidores vão aos lugares sabendo que os preços não estão mais como antes e, muitas vezes, vão acreditando estar consumindo alimentos de qualidade e nem sempre é assim", afirma o presidente.

De acordo com ele, foram fiscalizados locais com grandes movimentações nos fins de semana. Os fiscais de plantão ficaram de 18h até 3h da manhã realizando visitas nos setores Central, Marista, Pedro Ludovico e outros. "Não podemos ficar de olhos fechados. O que encontramos de irregularidades, lavramos o auto de infração", pontua Café.

O presidente ainda explica que "na medida em que eram realizadas as fiscalizações, o descarte era feito na presença do proprietário para evitar o consumo do produto".

"Como o prefeito determinou que a gente fizesse trabalhos rotineiros, vamos persistir. Não apenas nesses estabelecimentos, mas vamos visitar e outros e, provavelmente, voltaremos para chegar se houve o cumprimento das normas", diz o presidente do Procon Goiânia.

Ele alerta para que o consumidor fique atento à qualquer situação fora da normalidade. "Se perceber que o produto não está tão bom quanto deveria para consumo, é aconselhado entrar em contato com o proprietário do estabelecimento. Caso não se tenha resposta satisfatória, acionar o Procon, que fará a visita, irá lavrar autos e, quem sabe, até o fechamento do estabelecimento", afirma.

Outros locais

Mas a Operação Férias não fiscaliza apenas o setor de alimentos. Segundo Júnior Café, fiscais têm passado por lojas de artigos para festas, boates, casas noturnas e teve, até mesmo, ações na rodoviária e aeroporto de Goiânia. "Foram mais de 120 autos de notificações e constatações de irregularidades".

Alguns exemplos de irregularidades flagradas pelos fiscais na rodoviária e aeroporto incluía direito à desconto em passagem que a empresa aérea não concedeu ao cliente; cancelamentos e remarcações de viagens com até três horas de antecedência em que as empresas resistiam em realizar; e atraso em viagem em que a empresa não forneceu lanche aos passageiros, de acordo com as normas.

"Quanto mais a presença do Procon está nesses lugares, mais vemos o cumprimento dos direitos do consumidor", afirma o presidente.