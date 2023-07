Procon Goiás lança alerta de tentativas de golpe com o programa Desenrola Brasil; entenda

Poucos dias após ter sido lançado, na última segunda-feira (17), o Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, já vem sendo usado por golpistas para atrair vítimas pelas redes sociais. O alerta é do Procon Goiás, que detalha que as tentativas de fraude relacionadas ao uso do nome do programa de renegociação de dívidas podem acontecer por meio de anúncios pagos no Facebook e mensagens no aplicativo Whatsapp.

De acordo com o Procon Goiás, tanto os anúncios pagos quanto as mensagens no Whatsapp direcionam para links falsos, solicitam dados pessoais como CPF, ou pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome do consumidor.

Como se proteger

Para participar da atual fase do Desenrola Brasil, quem tiver interesse deve entrar em contato diretamente com os canais oficiais disponibilizados pelas próprias instituições financeiras. O Procon Goiás recomenda que as pessoas não cliquem em links de anúncios nas redes sociais ou respondam mensagens sem antes se certificar de que aquele é um meio oficial.

Caso a pessoa esteja em dúvida, a orientação do órgão é conferir os links e os números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais. O Procon Goiás lembra ainda sobre a possibilidade de ligar ou ir até uma agência do banco para verificar com um funcionário. Além disso, o consumidor sempre deve desconfiar de mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade.

Desenrola Brasil

Na primeira etapa do programa, que começou na última segunda-feira (17), apenas dívidas bancárias serão renegociadas. Esta fase é focada em pessoas que ganham até R$ 20 mil (a chamada faixa 2). Em uma segunda etapa, que está prevista para setembro, quem recebe até dois salários mínimos mensais também poderá renegociar dívidas com varejistas e concessionárias de serviços como água e luz, além das bancárias.

Os bancos que aderiram ao Programa oferecem oferecem parcelamentos de até dez anos e descontos de até 96% no montante em atraso no caso de quitação à vista. Além da negociação direta com os devedores, os bancos que aderiram ao Desenrola se comprometeram a limpar o nome de “negativados” com dívidas de até R$ 100. Em troca, o Ministério da Fazenda vai acelerar o processo de reconhecimento de créditos tributários dos bancos.