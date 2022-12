Procon Goiânia aponta diferença de até 328% em itens da ceia de Natal

O Procon Goiânia apontou uma diferença de até 328% em 25 produtos tradicionais usados na ceia de Natal. O pódio é formado pela avelã sem casca com 328,97%, pela castanha do Pará com 170,95% e pela ameixa nacional com 162,87%.

A pesquisa foi realizada em seis estabelecimentos da capital entre os dias 9 e 14 de dezembro para observar a variação nos valores de alguns produtos bastante consumidos durante a época de final de ano com a ceia de Natal. As cinco maiores diferenças ficaram entre 134,13% e 328,97%.

“Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimo de melhor qualidade. Busque o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro do seu orçamento”, orienta o presidente do Procon, Júnior Café.

Segundo o Procon, essa pesquisa revela as variações percentuais entre os produtos, além de mostrar ao consumidor uma referência do preço médio. De acordo com Júnior, com essa pesquisa é possível que o consumidor economize até R$ 75,55, apenas com os cinco itens que ficaram no topo de maiores variações. Enquanto no menor preço de cada um a compra somará R$ 44,52, no maior a pessoa pagaria R$ 120,07.

As cinco maiores variações:

Avelã sem casca/100g: menor preço R$ 4,66 – maior preço R$ 19,99 - variação de 328,97%

Castanha do Pará/100g: menor preço R$ 9,19 – maior preço R$ 24,90 - variação de 170,95%

Ameixa nacional/Kg: menor preço R$ 7,19 – maior preço R$ 18,90 - variação de 162,87%

Pêssego nacional/Kg: menor preço R$ 4,99 – maior preço R$ 12,99 - variação de 160,32%

Lombo de porco/Kg: menor preço R$ 18,49 – maior preço R$ 43,29 - variação de 134,13%

Quando a comparação é entre os preços do ano passado com o atual, o Procon informou que registrou aumento em quase todos os produtos. A maior diferença de um ano pra cá foi em dos produtos mais queridos: o panetone, que em 2021 podia ser encontrado por R$ 3,44 e agora saltou para R$ 8,90, representando uma alta de 158,72%. O produto, segundo o Procon, teve ainda redução no tamanho, de 440g em 2021 para 400g neste ano.

Sempre procurados na hora da ceia, o Tender e o Peru não ficaram de fora do aumento e subiram de R$ 34,98 para R$ 60,99 e R$ 19,99 para R$ 27,99 respectivamente. Inflação de 74,36% para o Tender e 40,02% para o Peru em um ano.