Procon Goiânia aponta variação de até 230% no preço de produtos de pesca e camping

O Procon Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (10), pesquisa realizada entre os dias 03 e 07 de julho, que aponta variação de até 230% no preço de produtos de pesca e camping. Ao todo, foram analisados 59 itens em oito estabelecimentos comerciais.



Dentre os destaques das maiores variações estão o anzol linha 100 metros dourado 0,40mm, que varia de R$ 3,90 a R$ 12,90. Já o colete salva-vidas Neoprene teve variação de 140,28%, podendo ser encontrado de R$ 49,90 a R$ 119,90, e o anzol número 10 registrou variação de 131,74%, podendo ser encontrado de R$ 6,90 a R$ 15,99.



Com a pesquisa, o consumidor que realizar compra pelo menor preço desses produtos terá despesa de R$ 103,50. Já se fizer compras com o maior valor, pagará até R$ 286,59. Sendo assim, se utilizar a pesquisa do Procon Goiânia como base para suas compras, poderá economizar R$ 183,09, apenas nesses itens.



Segundo o órgão, o levantamento busca informar e alertar o consumidor quanto às variações de preços de alguns produtos de pesca e camping.