Procon Goiânia aponta variação de mais de 370% no preço de verduras

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou nesta quinta-feira (14/3) uma pesquisa que aponta variação de até 373,68% no preço de 20 produtos de hortifrúti, A análise foi realizada de 7 a 8 de março de 2024, em nove estabelecimentos comerciais da Capital.

As cinco maiores variações de verdura estão entre 373,68% e 180,50%, com destaque para o jiló, que oscila entre R$ 3,99 a R$ 18,90 o quilo. Já o quiabo teve variação de 299,80%, podendo ser encontrado de R$ 5,00 a R$ 19,99, e o repolho registrou variação de 200,67%, custando de R$ 2,99 a R$ 8,99. A batata doce teve variação de 220,50%, de R$ 3,79 a R$ 11,99, e a mandioca registrou variação de 180,50%.

Conforme a pesquisa, o consumidor que comprar pelo menor preço desses cinco produtos terá uma economia de R$ 56,12, uma vez que os produtos com baixo valor terá despesa de R$ 27,74. Já se adquirir produtos com o maior valor pagará R$ 78,86.

Menores variações

Em relação aos valores das verduras pesquisadas, as três menores variações estão entre 36,41% a 89,43%, com destaque para o quilo do tomate comum, podendo ser encontrado de R$ 8,79 a R$ 11,99. Já o tomate saladete registrou variação de 70,07%, podendo ser encontrado de R$ 7,05 a R$ 11,99; o chuchu foi encontrado com variação de 89,43%, com preço de R$ 3,69 a R$ 6,99.

Variação superior a 330% nas frutas

A pesquisa apontou que entre as cinco maiores variações das frutas estão entre 334,45% e 140,56%, com destaque para o quilo de abacaxi, que oscila entre R$2,99 a R$ 12,99. Já a banana nanica teve variação de 165,64%, podendo ser encontrada de R$ 4,89 a R$ 12,99. O abacate registrou variação de 157,59%, custando de R$ 3,49 a R$ 8,99. O quilo da manga teve variação de 142,22%, de R$ 4,95 a R$ 11,99. E o limão teve variação de 140,56% podendo ser encontrada R$ 2,49 a R$ 5,99.

De acordo com a pesquisa, o consumidor que realizar compra pelo menor preço desses cinco produtos terá despesa de R$ 18,81. Já se adquirir produtos com o maior valor pagará R$ 52,95. Isso representa a possibilidade de economia de R$ 34,14 na aquisição dos itens.

As três menores variações das frutas estão entre 91,03% a 142,22%, com destaque para o quilo da banana, podendo ser encontrado de R$ 6,80 a R$ 12,99. Já a laranja registrou variação de 110,82%, podendo ser encontrado de R$ 3,79 a R$ 7,99, e a manga foi encontrada com variação de 142,22%, com preço de R$ 4,95 a R$ 11,99.

Pesquisa

O Procon esclareceu que nem todos os produtos pesquisados foram encontrados em todos os estabelecimentos visitados. Sendo assim, a pesquisa reflete momento específico e, por essa razão, os preços atuais podem ser diferentes quando o consumidor realizar suas compras. O orgão destacou que lojas da mesma rede praticam preços diferenciados.