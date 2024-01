Procon Goiânia aponta variação no preço das verduras e frutas

Uma pesquisa realizada de 12 a 14 de janeiro, pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), avaliou 20 itens, como tomate saladete, jiló, mamão e laranja, em nove estabelecimentoscomerciais de Goiânia. O resultado aponta variação de até 250,63% no preço dos produtos.

As cinco maiores variações de verdura estão entre 250,63% e 140,28%, com destaque para o tomate saladete, que oscila entre R$ 3,99 a R$ 13,99 o quilo. Já o jiló, teve variação de 182,14%, sendo encontrado de R$ 5,99 a R$ 16,90. O quiabo registrou variação de 150,19% o quilo, custando de R$ 7,99 a R$ 19,99. A cenoura teve variação de 140,28%, de R$ 4,99 a R$ 11,99.

Segundo a pesquisa, o consumidor que realizar compra pelo menor preço desses cinco produtos terá despesa de R$ 26,95. Já se adquirir produtos com o maior valor, pagará R$ 73,86. O que representa uma economia de R$ 46,91.

Frutas

Entre as frutas, as cinco maiores variações foram entre 143,63% e 99,13%, com destaque para o mamão formosa, que oscila entre R$3,69 a R$ 8,99 o quilo. A laranja teve variação de 142,86% e foi encontrada de R$ 3,29 a R$ 7,99. Já o abacaxi registrou variação de 138,48%, custando de R$ 4,99 a R$ 11,90. O limão teve oscilação de 112,23%, de R$ 1,88 a R$ 3,99 o quilo. E a manga tommy variou de 99,13% podendo ser encontrada R$ 5,77 a R$ 11,49.

A pesquisa apontou, que o consumidor que pesquisar os preços na hora da compra pode economizar até R$ 24,74. As três menores variações das frutas estão entre 81,97% a 46,73%, com destaque para o abacate o quilo, que pode ser encontrado de R$ 5,49, a R$ 9,99. Já a banana registrou variação de 50,13%, sendo encontrada de R$ 3,99 a R$ 5,99. A banana prata, por sua vez, foi encontrada com variação de 46,73%, custando de R$ 7,49 a R$ 10,99.

O levantamento busca informar e alertar o consumidor quanto às variações de preços de alguns produtos de hortifruti. “O objetivo desta pesquisa é auxiliar o consumidor no momento da compra, possibilitando melhor planejamento e maior economia. A pesquisa revela variações porcentuais entre produtos da mesma marca e oferece referência ao consumidor por meio de preços médios obtidos na amostra”, destaca o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café.