Produtora abre inscrição para formar elenco de espetáculo musical em Goiás

A produtora Lince Arte Experience está com inscrições abertas até 29 de janeiro para a pré-seleção de candidatos que formarão o elenco para o teatro musical VITA, que circula pelo interior de Goiás com dez apresentações entre abril e maio próximos. O espetáculo conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A pré-seleção será realizada via formulário. Os resultados serão divulgados até 31 de janeiro de 2024. Os(as) candidatos(as) que forem selecionados(as) para os testes presenciais serão notificados pela produção no decorrer do processo seletivo.

A produtora busca atores/atrizes, bailarinos/as e artistas circenses maiores de 18 anos que tenham disponibilidade para os ensaios (segunda a sexta-feira, durante todo o mês de março), em Alto Paraíso, e 10 apresentações (abril e maio) – circulação pelas cidades da Chapada dos Veadeiros, Anápolis e Goiânia (a confirmar).

Direção

Dirigido por Guily Machovec, VITA tem direção musical de André Machado e coreografia de Tatiana Toyota. Guily Machovec, é diretor e roteirista cinematográfico; já trabalhou em mais de 30 espetáculos teatrais ao longo de sua carreira. Entre os nomes com os quais já trabalhou, estão Oswaldo Montenegro, Day Mesquita, Marcelo Mansfield e Miguel Briamonte. Em 2024, Guily leva aos palcos sua primeira obra como diretor, graças ao Edital de Festivais e Eventos do FAC 2023.

André Machado assinou a trilha do filme O Explorador de Saturno, premiada na Los Angeles Film Awards, e Tatiana tem uma carreira consolidada no circuito Broadway de São Paulo, participando de montagens expoentes como o musical Ney Matogrosso - Homem com H, My Fair Lady, Chicago, Evita, Nuvem de Lágrimas, O Rei e Eu, Priscilla - a Rainha do Deserto.

O espetáculo

VITA é um musical que narra a história de Jade conforme ela nasce, cresce e envelhece vendo o mundo pela mágica visão do circo. Ela vai encarar seus maiores medos, enfrentar o mundo e conhecer pessoas incríveis em seu caminho. É uma história de amor pela vida. A VIDA, pelos olhos de Jade, é um circo e é nele que ela vive da infância à morte em busca do sonho de ser a maior equilibrista que já pisou nesta arena.