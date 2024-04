Produtora goiana Débora Torres lança podcast sobre teatro

A criação do espetáculo de teatro e os desafios na construção do fazer cênico são alguns dos objetivos do podcast Produzindo Espetáculos, da produtora executiva Débora Torres. Ao longo de 10 episódios, a profissional atuante na produção cultural de Goiás promove, de maneira metodológica e formativa, um passo a passo para aqueles que desejam se aventurar nas artes cênicas.

O podcast já está disponível no Spotify.

O projeto, contemplado no edital 3/2023 da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), tem o intuito de destacar as diversas formas que um espetáculo de teatro pode ter e os caminhos para criar uma obra completa. O aprendizado vai desde a criação do texto teatral, passando pela formação de equipe, criação cênica e de direção de arte, até o lançamento, divulgação e estreia.

“O desejo do podcast é formar novos produtores teatrais, aprimorar conhecimentos de quem já exerce na área, estimular alunos, pessoas, comunidades, a entrarem no universo da produção teatral”, explica Débora Torres, produtora executiva teatral e cinematográfica com uma extensa carreira em Goiás e São Paulo. Já trabalhou, por exemplo, na produção de espetáculos como Brilhante Mágico, musical infantil de Milton Neves, e Pavilhão, de Maurício Lencastre.

A produtora assume a apresentação do podcast com dicas importantes e oferecendo ferramentas para que esses iniciados no fazer teatral organizem suas ideias transformando-as em espetáculos, em peças, contando suas próprias histórias com foco no ambiente em que vivem. “Além de entretenimento, o teatro é uma experiência visual, cognitiva, sensorial, que colabora no contexto social, de saúde, de educação. É bom para crianças, idosos, adolescentes e adultos”, reflete Débora.

O podcast foi gravado no início de abril no Estúdio Center Music e tem audiodescrição assinada por Sarah Melgaço. Em cada episódio, Débora fornece informações e aprendizados importantes para se construir uma peça. A produtora executiva fala também sobre a importância das leis de incentivo, como a Lei Paulo Gustavo, o Programa Goyazes e a Lei Municipal, e os mecanismos de financiamento de um espetáculo.

Sobre Débora Torres

Atriz, produtora executiva teatral e cinematográfica, Débora Torres é diretora, roteirista, palestrante e gestora ambiental. Com mais de 35 anos de carreira, atua no mercado paulista e goiano, produzindo dezenas de espetáculos, filmes, programas de TV, shows e eventos. Foi uma das idealizadoras do FestCine Goiânia, o festival de cinema mais longínquo em atividade de Goiás.

Ao longo da carreira, Débora realizou importantes produções teatrais como produtora executiva em São Paulo, nas décadas de 1980 e 1990, trabalhando no lendário Teatro Brasileiro de Comédia e produzindo grandes nomes da dramaturgia brasileira, a exemplo de Gianfrancesco Guarnieri, em Ardente Paciência, de Antônio Skarmeta e direção de Fernando Peixoto. Entre outros espetáculos, estão: Look Book Hip House, musical juvenil de Paulo Goulart e direção de Bárbara Bruno; Aids, Por Quê Comigo?, de Ecila Pedroso e direção de Roberto Vignati; e Essas Mulheres, de Dário Fo e direção Roberto Vignati.

Mais detalhes da carreira de Débora Torres em www.deboratorres.com.br