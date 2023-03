Professor é preso após ser filmado agarrando à força aluna de 15 anos em colégio de Anápolis, diz PM

Um professor de educação física de 44 anos foi preso suspeito de agarrar e tentar beijar à força uma aluna, de 15 anos, dentro do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Gabriel Issa, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu na quinta-feira (2).

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Em entrevista à produtora Dayane Viana, da TV Anhanguera, o tenente-coronel Edmar Araújo, comandante e diretor do da unidade de ensino, explicou que a aluna do 1º ano do ensino médio relatou o crime durante uma conversa com a psicóloga da escola. O abuso foi gravado por câmeras de segurança, de acordo com ele.

“Ela procurou a nossa psicóloga chorando, dizendo que o professor de futsal tentou agarrá-la. De imediato, a gente chamou os pais da adolescente e realizamos a prisão do professor. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual”, explicou.

Edmar afirmou que o suspeito dava aulas na escola há cerca de um ano e que ele era contratado pela Associação dos Pais, Mestres e Funcionários. Em nota, o Comando de Ensino da Polícia Militar (CEPM), que administra a associação, afirmou que o professor foi demitido após ser preso.

“Foi a primeira conduta dele. Estamos aguardando a decisão da Justiça e acompanhando essa aluna. O crime ocorreu dentro da sala de coordenação de esporte, onde os professores guardam bolas e outros objetos”, afirmou.

Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis. O g1 entrou em contato com a delegada responsável pela especializada, mas ela informou que ainda não tomou conhecimento sobre o assunto.