Professor de educação física é preso após importunar sexualmente ao menos 4 alunas em Anápolis

Um professor de educação física foi preso na quarta-feira (23) suspeito de importunar sexualmente ao menos quatro alunas de colégios de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm entre 12 e 13 anos. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Kênia Segantini, com o pretexto de pegar um objeto próximo às vítimas, o professor tocava nos seios, coxas e nádegas das alunas.

Para conseguir o silêncio das vítimas, o professor dizia que daria boas notas a elas e as ameaçavam para que aceitassem suas atitudes. Também mantinha conversas de teor erótico e pedia aos alunos que se recebessem alguma foto íntima das meninas repassassem a ele, afirma Kênia.

Conforme a delegada, o suspeito pratica o mesmo crime desde 2016 em diferentes colégios por onde passou. Porém, as alunas acabaram denunciando o professor que foi preso temporariamente por 30 dias.

Uma das vítimas passou a praticar automutilação e outra deixou de frequentar as aulas até que o investigado fosse afastado, informou Kênia.

Durante busca e apreensão contra o suspeito, foram apreendidos celulares e computadores.

O Daqui entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis para pedir um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Por não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do professor para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.