Professores da UEG fazem paralisação nesta terça-feira

Colaborou: Samantha Souza

Professores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) realizaram uma paralisação na manhã desta terça-feira (23), cobrando plano de carreira e outros benefícios. Com faixas e cartazes, os profissionais manifestaram em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, em Goiânia. Agora, a categoria avalia uma possível greve.

De acordo com a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás, a paralisação foi determinada após uma assembleia geral realizada na última sexta-feira (19). A categoria busca por melhores condições de trabalho, além do plano de carreira, pagamento da data-base de 2022 sem parcelamento, promoção de cargos de cerca de 200 professores que concluíram mestrado e doutorado.

Ainda segundo a associação, todas as demandas foram encaminhadas para o governador Ronaldo Caiado (UB), porém, não houve retorno. Eles também afirmam que há cerca de um mês solicitaram uma audiência com o governador, mas a reunião foi desmarcada diversas vezes pela equipe do chefe do executivo estadual.

“Nós conversamos com ele (Adriano Rocha) em fevereiro e, na época, ele disse que daria uma resposta em duas ou três semanas. Porém, adiou várias vezes. Em abril nós procuramos a universidade e o governador e, novamente, não tivemos resposta. Nós só queremos conversar”, explicou Marcelo Moreira, presidente da Associação dos Docentes da UEG.

Ainda de acordo com Moreira, a associação aguarda por resposta do poder público até o dia 1º, data que está prevista uma nova assembleia, na qual a categoria deve deliberar por uma greve.

A reportagem, a UEG alega não ter recebido, oficialmente, as demandas relatadas pela associação. Além disso, a universidade afirma que já realizou um estudo para a implantação do plano de carreira dos profissionais. Inclusive, que a mesma segue em negociação com a Secretaria de Estado da Administração (Sead).

A UEG ainda garante que a paralisação desta terça, não afetou o calendário acadêmico.

A reportagem entrou em contato com a Sead por telefone e email, às 15h20, e aguarda retorno.