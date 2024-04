Professores das universidades federais de Goiás irão avaliar aderir greve nacional

Ao contrário dos professores de dezenas de universidades federais espalhadas pelo Brasil, os docentes das universidades federais localizadas em Goiás ainda não deflagraram greve. A possibilidade será discutida em assembleias que serão realizadas na próxima semana. Segundo o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato), qualquer decisão será tomada pela categoria, “pois a entidade sindical é autônoma e não uma seção sindical”. Os técnicos-administrativos já estão em greve desde março. Os institutos federais enfrentam paralisações parciais e totais.

A greve nacional deflagrada nesta segunda-feira (15) foi puxada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes). Mas o Adufg-Sindicato é filiado a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes-Federação), entidade que entende que as negociações com o governo federal ainda estão em andamento.

O Proifes-Federação entregou uma contraproposta de reestruturação da carreira que prevê, dentre outras coisas, reajuste salarial em 2024, 2025 e 2026. Segundo o Adufg-Sindicato, a entidade foi convocada para uma nova reunião da Mesa Específica e Temporária de Educação do Magistério Federal, que será realizada na próxima sexta-feira (19), em Brasília. A expectativa é de que seja dado um retorno por parte do governo federal.

“Queremos que o governo federal cumpra o piso salarial, que haja recomposição das perdas que sofremos nos últimos seis anos e que a carreira se torne mais atrativa para os jovens”, esclarece Geci Silva, presidente do Adufg-Sindicato. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirma que está aberto para o diálogo.

Na próxima terça-feira (23), será realizada a assembleia com docentes da Universidade Federal de Catalão (UFCat). Na quinta-feira (25), será a vez da Universidade Federal de Goiás (UFG). No dia 30 de abril, os professores da Universidade Federal de Jataí (UFJ) vão se reunir. De acordo com o Adufg-Sindicato, as decisões serão tomadas por meio do diálogo com toda a categoria. “Se as assembleias aprovarem o indicativo de greve, ainda será necessário um plebiscito com todos os professores. É preciso de pelo menos 30% de participação para que ele seja válido. Ganha a maioria simples”, detalha Silva.

Os técnicos-administrativos das universidades federais localizadas em Goiás já estão em greve desde o início de março. Inicialmente, a paralisação foi puxada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás (SINT-IFESgo), seguindo movimento nacional. Os técnicos-administrativos dos institutos federais também paralisaram. “A partir de 3 de abril, mais técnicos passaram a aderir. Docentes também”, aponta Walmir Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Tecnológicas Federais de Goiás (Sintef-GO).

Barbosa explica que a categoria tem quatro demandas principais: recomposição salarial, reestruturação das carreiras, superação do que consideram como um subfinanciamento das instituições e a revogação de medidas que avaliam como nocivas para a Educação, como o Novo Ensino Médio.

De acordo com informações atualizadas nesta segunda, das 13 unidades do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), apenas quatro não tinham registros de movimento grevista. Em nota, a instituição informou que realiza constante avaliação da adesão dos próprios servidores a greve e os impactos que estas ações terão no calendário institucional para, a partir daí, “propor medidas necessárias com foco no compromisso com seus estudantes e toda a comunidade acadêmica, no sentido de garantir e assegurar o êxito na permanência e conclusão das atividades”.

O IF Goiano reiterou que “o direito à greve é uma prerrogativa constitucional e respeita as decisões individuais de cada servidor em aderir ou não ao movimento. Nesse cenário, a Instituição está em diálogo com as entidades envolvidas no processo”. A UFG e o Instituto Federal de Goiás (IFG) não responderam aos questionamentos da reportagem relacionados ao movimento grevista até o fechamento desta edição.