Programação de férias do Shopping Cerrado tem diversão para todas as idades

De 12 a 28 de janeiro, o Shopping Cerrado promove a campanha “Férias no Cerrado”, que promete muita diversão e aventura para todas as idades. Por meio da parceria com as marcas Full Metal Store, Escola SAGA Games, Pri Magalhães, SESC Campinas, Piticas e Magalu, o local disponibiliza um passaporte com descontos para as operações de entretenimento e lazer para todos os públicos no Farol da Diversão, espaço montado no Térreo, próximo à SkyFit.

O Passaporte da Diversão poderá ser retirado gratuitamente, a partir do dia 12 de janeiro, no Espaço Família, localizado no Piso 1. O passaporte dá direito a diversos descontos e vantagens nas atrações de entretenimento, tais como: Estação Turma da Mônica, Oficina de Slime, Escape Moove, Kids Super Toys, Stop & Go, Cinépolis, Popeyes e Ri Happy. Conheça um pouco sobre algumas delas:

Onda Geek - De 12 a 14/01 (sexta-feira, sábado e domingo)

O evento é voltado para os diversos públicos da cultura geek, com mesas de RPG, apresentações de K-Pop, desfile de Cosplay, Just Dance, Ilusionismo e brincadeiras temáticas. O público poderá se inscrever para as competições de K-Pop e Cosplay diretamente com o Full Metal Store pelo WhatsApp 62 98103-0911.



O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria receberão premiação em dinheiro. Para mais informações e regulamento, acesse o site shoppingcerrado.com.br ou o Instagram @shoppingcerrado. Local: Farol da Diversão (próximo à SkyFit)

Entrada gratuita

Horários: Sexta-feira das 16h às 22h, sábado das 13h às 22h e domingo das 13h às 20h

Cerrado League – De 15 a 25/01

O Shopping Cerrado promove mais uma edição da arena de E-Sports, dessa vez realizada em parceria com a Escola SAGA Games. A partir do dia 15, o público poderá aproveitar jogos nos PCs e no PS5, Just Dance no telão e também Fliperama, gratuitamente, das 10h às 22h. Nos dias 19, 20 e 21, serão realizadas as etapas eliminatórias e finais dos campeonatos de Free Fire e Valorant, que terão inscrições abertas ao público e premiação em dinheiro para os primeiros colocados. Para mais informações e regulamento, acesse o site shoppingcerrado.com.br ou o Instagram @shoppingcerrado. Local: Farol da Diversão (próximo à SkyFit)

Entrada gratuita

Horários: De segunda-feira a sexta-feira das 10h às 22h e domingo das 13h às 20h

Ilha Kids – De 26 a 28/01 (sexta-feira, sábado e domingo)

Neste fim de semana, o Farol da Diversão vai receber oficinas de personalização de ecobags, fábrica de cupcakes e pinturinha em tela, todas com o tema “Piratas”. As oficinas serão realizadas em três turmas, de até dez crianças cada uma. No domingo, haverá uma caça ao tesouro especial pelo shopping. A aventura será conduzida por um pirata, que levará os participantes em busca do tesouro perdido. A atração será realizada com duas turmas, com um limite de dez crianças por turno. As inscrições deverão ser realizadas via Sympla e o link estará disponível a partir do dia 22/1 pelo Instagram @shoppingcerrado e em pelo site shoppingcerrado.com.br.

Local: Farol da Diversão (próximo à SkyFit)

Entrada gratuita (mediante inscrição no Sympla)

Horários: sexta-feira e sábado das 16h às 19h e domingo das 14h às 19h

Sabadou da Diversão – 27/01 (sábado)

O Sabadou da Diversão é um evento mensal do Shopping Cerrado, totalmente gratuito. Nesta edição, o Grupo Ilumini Personagens Vivos apresentará a peça teatral "O Menino Perdido". Mais informações sobre o evento poderão ser acessadas pelas redes sociais do Shopping Cerrado e pelo site shoppingcerrado.com.br.

Local: Praça de eventos em frente à Renner

Entrada gratuita

Horário: 15 horas

Diversão garantida

Além destas atrações, vale dizer que o Shopping Cerrado conta com uma vasta lista de atrações fixas de entretenimento e lazer: Estação Turma da Mônica, Magic Games, Trackeano, Escape Moove, Cinépolis, Arena Trampolim, Nacional Kart Indoor, Oficina de Slime, Kids Super Toys, Stop & Go, Piscina de Bolinhas Cerrado Centro-Oeste (localizada na Praça de Alimentação) e Piscina de Bolinhas Ilha Pirata (localizada na Praça Central).

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia. As lojas e serviços funcionam das 10h às 22h de segunda-feira a sábado; e das 14h às 20h no domingo. Já o horário de funcionamento da Praça de Alimentação e de Entretenimento é das 10h às 22h de segunda a sexta e das 11h às 22h aos domingos.